Мой волшебник: Рики Мартин очаровал редким кадром с младшим сыном
Известный пуертоамериканський певец Рики Мартин редко делится с поклонниками новыми кадрами детей. На днях он поделился трогательным снимком с младшим сыном Ренном возле бассейна.
Пуартоамериканський певец Рики Мартин вместе с мужем, художником Джованни Йосефом, воспитывает 4 детей. Каждый новый снимок вызывает бурю положительных эмоций у поклонников артиста, ведь он делится фото не так часто. На днях на личной странице в инстаграме он показал младшего сына Ренна.
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Новое фото сына Рики Мартина
Рики Мартин позировал с сыном возле бассейна. Он одет в горчичные шорты и белую футболку. Звездный отец решил подурачиться с годовалым Ренном и поиграть с ним.
На фото Рики целует сына в щечку, что сделало семейное фото очень трогательным. Ренн одет в серую футболку и серые шорты. Малыш очень похож на отца, он улыбается и радуется от нежных объятий отца.
Малыш Ренн, мой волшебник. Он делает со мной все, что хочет,
– написал Рики Мартин под фотографией.
Рики Мартин с сыном / Фото из инстаграма Рики Мартина
Читатели высказались о новом кадре в комментариях:
- "Счастье на фото! Красавцы",
- "Так трогательно",
- "Замечательные",
- "Вы такие милые",
- "Это любовь".
Напомним, в октябре малышу Ренн исполнился 1 год. Он самый младший в семье Рика Мартина и Джована Йосефа. Также пара воспитывает еще троих детей: 12-летних двойняшек Матео и Валентино и 2-летнюю дочь Люсию. Счастливые супруги никогда не отказывались от мысли о пополнении в их семье.
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