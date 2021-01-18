Известный пуертоамериканський певец Рики Мартин редко делится с поклонниками новыми кадрами детей. На днях он поделился трогательным снимком с младшим сыном Ренном возле бассейна.

Пуартоамериканський певец Рики Мартин вместе с мужем, художником Джованни Йосефом, воспитывает 4 детей. Каждый новый снимок вызывает бурю положительных эмоций у поклонников артиста, ведь он делится фото не так часто. На днях на личной странице в инстаграме он показал младшего сына Ренна.

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Новое фото сына Рики Мартина

Рики Мартин позировал с сыном возле бассейна. Он одет в горчичные шорты и белую футболку. Звездный отец решил подурачиться с годовалым Ренном и поиграть с ним.

На фото Рики целует сына в щечку, что сделало семейное фото очень трогательным. Ренн одет в серую футболку и серые шорты. Малыш очень похож на отца, он улыбается и радуется от нежных объятий отца.

Малыш Ренн, мой волшебник. Он делает со мной все, что хочет,

– написал Рики Мартин под фотографией.



Рики Мартин с сыном / Фото из инстаграма Рики Мартина

Читатели высказались о новом кадре в комментариях:

"Счастье на фото! Красавцы",

"Так трогательно",

"Замечательные",

"Вы такие милые",

"Это любовь".

Напомним, в октябре малышу Ренн исполнился 1 год. Он самый младший в семье Рика Мартина и Джована Йосефа. Также пара воспитывает еще троих детей: 12-летних двойняшек Матео и Валентино и 2-летнюю дочь Люсию. Счастливые супруги никогда не отказывались от мысли о пополнении в их семье.