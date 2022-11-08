Приходится экономить, – Камалия рассказала, как из-за войны обеднел ее муж-миллиардер

Камалия замужем за пакистанским миллиардером Захуром. У него несколько бизнесов в Украине, но из-за полномасштабной войны почти все они "заморожены". Певица, привыкшая к роскоши, говорит, что сейчас приходится экономить.

Звездная семья оставила роскошное имение под Киевом и выехала в Лондон, где вынуждена уживаться с детьми Захура от первого брака. Там одна няня на четырех детей, поэтому Камалии приходится и готовить, и убирать, и за дочками ухаживать. Миллиардер из Пакистана говорит, что так будет, пока не закончится война.

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Камалия экономит, потому что ее муж-миллиардер обеднел

"Бизнеса практически нет. Все офисные центры пустые, заводы работают на 30-40% мощности. И оно не будет работать, пока война не закончится", – объясняет Мохаммад Захур.

Камалия жалуется, что тоже не может содержать семью, ведь все концерты сейчас благотворительные. К тому же у нее свой фонд, который тоже нуждается во вложениях.

Приходится экономить. Мы не ходим так часто в какие-то дорогие рестораны. Нет настроения, нерадостно, не хочется. Мужу тяжело, и у меня сейчас нет коммерческих концертов, только благотворительные. Все идет в фонд, все идет на помощь. Поэтому сейчас не до роскоши,

– поделилась Камалия.

Камалия с мужем Захуром / Фото из инстаграма певицы