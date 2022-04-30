Приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляют, – Ирина Федишин пригласила предательницу Повалий в Украину

Ирина Федишин очень остро реагирует на гастролеров из Украины и русскоязычные песни в репертуаре коллег. Она осудила Таисию Повалий, которая поет в Кремле, и пригласила на Родину, чтобы ее "тоже расстреляли".

У 35-летней Ирины Федишин чистая репутация – она не гонялась за российскими премиями, не летала в Москву с концертами, не пела русскоязычных песен. Поэтому тем коллегам, которые позволяли себе подобное, у львовянки отвращение. Больше всего ее возмущает Таисия Повалий, которая молчит о войне и как ни в чем не бывало поет в Кремле.

К теме Ирина Федишин рассказала о "чувстве отвращения" к песням на русском и артистах-изменниках

Ирина Федишин пригласила Таисию Повалий в Украину

Она против своего народа. Если она выступает там, поддерживает эту власть – значит она за убийства украинцев. Ну какая она гражданка Украины? Ну так приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляют,

– обратилась Ирина Федишин.

Певица публично называет предателями всех украинских артистов, развлекавших российскую публику после того, как Путин оккупировал Крым и начал боевые действия на Донбассе.

Таисия Повалий никак не прокомментировала нападение России на Украину, а 16 апреля, на 52-й день войны, выступила в Кремле с путинистами Михайловым и Басковым. Более того, со сцены она заявила, что хочет еще российских наград.

Не пропустите "Киевляне, как вы там": сын гастролерши Повалий отсиживается в Испании, но ищет работу в Украине