Исполнительница Ирина Федишин считает, что украинские певцы, покинувшие страну и живущие в России и отмалчивающиеся о войне, не имеют права быть гражданами Украины.
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Ирина Федишин об артистах и русской музыке
"Такие люди не могут быть гражданами Украины, потому что мы сегодня поняли, насколько это важно – иметь гражданскую позицию и быть патриотом своей страны. Из-за таких изменников мы сегодня имеем проблемы в стране – они сеяли здесь "русский мир", пели русскоязычные песни, мало делали для украинской культуры, а это важно", – отметила артистка.
Ирина Федишин подчеркнула, что сначала россияне пытались сеять на Украине русскую культуру, но теперь приходят сюда на танках.
Россияне всегда делали свои премии, а наши артисты туда носились за теми премиями, потому что здесь им не хватало, тем самым сея "русский мир" в Украине. А россияне знали, что культура – это важно. Они сначала зомбивали нашим людям мозги культурой, а затем заезжают сюда танками, ракетами и снарядами.
– считает звезда.
Артистка призналась, что теперь не может слушать песни на русском языке: "Я не могу теперь слушать русскоязычную музыку. Это реальное чувство отвращения".
Кто похожего мнения с Ириной Федишин
- Катя Осадча также называет молчащих украинских звезд – недостойными украинского гражданства. В этот список она внесла таких артистов: Ани Лорак, Таисию Повалий, Регин Тодоренко, Александра Ревву, Maruv, Джигана, Artik & Asti, Анну Седакову и других.
- Тамерлан из дуэта TamerlanAlena не понимает звезд из Украины, которые подло молчат о войне. После победы музыкант предлагает лишить их гражданства.
- Анатолий Анатолич предложил выбросить украинский паспорт Регине Тодоренко, ведь теперь он ей не нужен.