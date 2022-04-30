У 35-летней Ирины Федишин чистая репутация – она не гонялась за российскими премиями, не летала в Москву с концертами, не пела русскоязычных песен. Поэтому тем коллегам, которые позволяли себе подобное, у львовянки отвращение. Больше всего ее возмущает Таисия Повалий, которая молчит о войне и как ни в чем не бывало поет в Кремле.

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Ирина Федишин пригласила Таисию Повалий в Украину

Она против своего народа. Если она выступает там, поддерживает эту власть – значит она за убийства украинцев. Ну какая она гражданка Украины? Ну так приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляют,

– обратилась Ирина Федишин.

Певица публично называет предателями всех украинских артистов, развлекавших российскую публику после того, как Путин оккупировал Крым и начал боевые действия на Донбассе.