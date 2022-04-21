Денис Повалий вместе со своей мамой-гастролершей участвовал в российском шоу "Две звезды. Отцы и дети". Однако когда в Москве запахло жареным, он уехал в Испанию, в курортный городок Торревьеха. Очевидно, рубли закончились, поэтому певец ищет работу в Киеве – хочет заниматься музыкальным продакшеном и преподавать вокал деткам.

Напомним Предательница Таисия Повалий выступила в Кремле с путинистами Михайловым и Басковым: видео

Сын Таисии Повалий ищет работу в Киеве

Решил на днях немного п одредактировать резюмешку. Друзья-музыканты, киевляне, как вы там? Движ есть какой-то или только концерты в поддержку Украины за границей?

– поинтересовался Денис Повалий.

Он похвастался, что успел притянуть в Испанию "ноутбук с плагинами и микрофон с парочкой инструментов", и теперь предлагает свои услуги музыкантам.

"В общем, если кому нужно что-то прописать – вокал, клавиши, бас, барабаны, похожие на настоящие так, что не отличишь от живого барабанщика, акустику. Могу попробовать расчехлить вас в музыкальном продакшне. Еще преподал бы вашим деткам урок как не нужно заниматься музыкой в ​​кубейсисе или гараж-бенде", – пишет сын Повалий.

Интересно, что в резюме Денис Повалий похвастался своей "музыкальной династией" и участием в российском шоу "Две звезды". Однако написал его на украинском.

Что Денис Повалий говорит о войне в Украине

В отличие от звездной мамы Денис осмелился прокомментировать происходящее в Украине. Он назвал войну войной, но, как ни странно, не уточнил, что ее развязала Россия. Более того, когда российские танки вторглись в Украину, он сидел в Москве, а оттуда смылся в Испанию.

В инстаграм-профиле с 5-тысячной аудиторией Денис написал, что не Россия, а "мир давно сошел с ума". Открыто "наехать" на Путина он не решился, поэтому назвал его "кукловодом с красной кнопкой". Однако абсурд в том, что сын Повалий призывает не убивать врагов, а сложить оружие, молиться и просить о мире.

Давайте просто молиться и взывать о мире. Идти же добровольно брать в руки автомат и стрелять по себе подобным до победного – ошибка. Нужен мир, друзья, а не смерть врагам. Каждый такой призыв укрепляет веру в то, что мы, украинцы – нацики, и нас необходимо уничтожить,

– написал Денис Повалий 1 марта.

Полный текст публикации Дениса Повалий:

Решил на днях немного подредактировать резюмешку. Друзья-музыканты, киевля не, как вы там? Движ есть какой-то или только концерты в поддержку Украины за границей? Возвращаться еще не рекомендуют, но и уезжать вроде тоже только с Востока советуют.

Пытаюсь вот наладить работу дистанционно. Благо ноутбук с плагинами и микрофон с парочкой инструментов захватил! В общем, если кому нужно что-то прописать – вокал, клавиши, бас, барабаны, похожие на настоящие так, что не отличишь от живого барабанщика, акустику.