Приемный сын Мирошниченков серьезно заболел: какой диагноз у 2-летнего малыша

Инна Мирошниченко рассказала, что ее приемный сын Марсель заболел. По словам женщины, температуры у 2-летнего малыша не было, он только начал кашлять и сильно хрипеть, когда дышит.

Так что звездные родители решили сдать анализ крови. Результаты оказались неутешительными, поэтому они поехали в больницу на обследование.

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Приемный сын Мирошниченков заболел

Как оказалось, у мальчика пневмония. Марсель очень боится врачей, потому Инна попросила полечить сына дома. Им разрешили делать это всего 3 дня, если не будет результата, придется лечь в больницу.​

Пневмония. От госпитализации я отказалась, потому что он начинает задыхаться от одного вида врачей. Если сейчас ставить ему капельницы. Он не будет лежать 100%. Попросила несколько дней на домашнее лечение. Дали три. Если за три не станет лучше, то без вариантов,

– рассказала Инна.

Она добавила: "Я даже не знала, что пневмония может прийти так тихо. Температуры не было. Начал кашлять и все".



Приемный сын Мирошниченков заболел / Скриншот с инстаграмм-сторис

Несмотря на то, что Марсель не любит делать разные процедуры, все равно звездные родители пытаются его лечить разными способами. В частности, делают ингаляции.



Приемный сын Мирошниченков делает ингаляции / Скриншот из инстаграмм-сторис

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