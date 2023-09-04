Приемный сын Мирошниченков серьезно заболел: какой диагноз у 2-летнего малыша
Источник:Инна Мирошниченко
Инна Мирошниченко рассказала, что ее приемный сын Марсель заболел. По словам женщины, температуры у 2-летнего малыша не было, он только начал кашлять и сильно хрипеть, когда дышит.
Так что звездные родители решили сдать анализ крови. Результаты оказались неутешительными, поэтому они поехали в больницу на обследование.
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Приемный сын Мирошниченков заболел
Как оказалось, у мальчика пневмония. Марсель очень боится врачей, потому Инна попросила полечить сына дома. Им разрешили делать это всего 3 дня, если не будет результата, придется лечь в больницу.
Пневмония. От госпитализации я отказалась, потому что он начинает задыхаться от одного вида врачей. Если сейчас ставить ему капельницы. Он не будет лежать 100%. Попросила несколько дней на домашнее лечение. Дали три. Если за три не станет лучше, то без вариантов,
– рассказала Инна.
Она добавила: "Я даже не знала, что пневмония может прийти так тихо. Температуры не было. Начал кашлять и все".
Приемный сын Мирошниченков заболел / Скриншот с инстаграмм-сторис
Несмотря на то, что Марсель не любит делать разные процедуры, все равно звездные родители пытаются его лечить разными способами. В частности, делают ингаляции.
Приемный сын Мирошниченков делает ингаляции / Скриншот из инстаграмм-сторис
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