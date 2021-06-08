Прежде чем назвать дочь: принц Гарри просил у Елизаветы II благословения

Новорожденная дочь принца Гарри и Меган Маркл странным образом вызвала множество споров в прессе. Подозревают, что Елизавета II не довольна, что правнучка носит ее прозвище. Однако стало известно, что герцог просил благословения у бабушки.
Принц Гарри и Меган Маркл решили назвать дочь в честь бабушки и прабабушки – Лилибет Диана. Считалось, что королеве не понравится этот замысел, однако теперь стали известны другие детали.
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Принц Гарри просил у королевы благословения
Друг герцога Сассекского сообщил, что принц Гарри не мог не спросить у королевы ее мнения или попросить благословения, что он и сделал.
Он очень любит и уважает свою бабушку. Для Гарри эти два имени очень важны и значимы,
– сообщил товарищ Гарри.
Лилибет – это семейное прозвище королевы Елизаветы II. Она не могла произнести свое имя полностью, когда была маленькой, а впоследствии сокращенная версия имени стала в семье популярной. Да так принцессу, а впоследствии королеву называли не все – только самые близкие. Примечательно, что записку на гробе принца Филиппа Елизавета подписала прозвищем Лилибет.
Отметим, что принцу Гарри и раньше нравилось такое имя. На одном из светских мероприятий он встретил девочку Лили. Тогда мужчина спросил, как она пишет свое имя – С "и" или "у" в конце.
Принц Гарри и Меган Маркл почтили честь и другой бабушки – Дории Регланд. В детстве она называла Меган цветком, перекликающимся с именем новорожденной.
Резонанс вокруг имени ребенка Меган и Гарри
- Один из королевских экспертов заявил, что королева не будет рада тому, что ее прозвище, которое также было особенным для герцога Эдинбургского, использовали таким образом. Она вспомнила и интервью супругов, где они часто обвиняли монаршую семью.
- Журналист Афуа Адом зато считает, что Елизавета II не будет страдать из-за такого имени правнучки. Он отметил, что выбор имени для дочери могло быть шагом для примирения семей.
- Телеведущий и критик семьи Меган и Гарри – Пирс Морган сказал, что решение пары использовать прозвище королевы для своей дочки было "ироничным". По его мнению, супруги потратили недели, чтобы "разгромить королевскую семью и монархию".