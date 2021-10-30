Премьер Великобритании рассказал о состоянии здоровья Елизаветы II

Борис Джонсон сделал заявление о состоянии здоровья королевы Великобритании. Он подчеркнул, что она "в отличной форме". Но добавил, что ей просто нужно больше отдыхать.

В последнее время Елизавета II обеспокоила своим состоянием. Однако премьер-министр Британии Борис Джонсон развеял все слухи об ухудшении ее здоровья.

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На этой неделе я разговаривал с Ее Величеством, как я и делаю каждую неделю, и она в отличной форме,

– подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что для королевы важен отдых. Поэтому сейчас она придерживается всех советов врачей.

"Она просто следует советам врачей и немного отдыхает, и я считаю – это важно. Я уверен, что вся наша страна желает ей всего хорошего", – добавил премьер-министр.

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