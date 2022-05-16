Представительница Литвы на Евровидении Моника Лю отреагировала на баллы украинского жюри
Источник:инстаграм Моники Лю
Украинское национальное жюри отдало 0 баллов Монике Лю, представительнице Литвы на Евровидении-2022. Звезда прокомментировала оценку Украины.
Литовская исполнительница Моника Лю в финале Евровидения-2022 заняла 18-е место. Украинское национальное жюри не отдало и балла певице, так же как Польше и Латвии – странам, которые больше всего поддерживают нас и помогают в войне с Россией.
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Моника Лю прокомментировала баллы украинского жюри
Украинцы были возмущены баллами от судей для Литвы и Польши в финале. Они стали извиняться и поддерживать представителей этих стран.
Литовская исполнительница Моника Лю решила прокомментировать данную ситуацию. Она уверена, что зрителям не о чем беспокоиться, ведь она получила настоящую поддержку от них.
Мои дорогие украинцы, я получаю так много сообщений от вас о голосовании жюри. Вы не должны чувствовать себя виновными! Я получила так много поддержки от украинских зрителей и так благодарна вам. Но в итоге все сейчас о вас и я не могу быть счастливее своих друзей Kalush Orchestra. Осталась еще одна победа. Я 100% приеду в Киев. Слава Украине,
– написала певица.
Моника Лю о балах от жюри / Фото с инстаграм-сториз
Что произошло с украинскими баллами от жюри
- Екатерина Павленко объявила баллы украинского национального жюри в прямом эфире гранд-финала. Их разделили так: Великобритания – 12 баллов, Португалия – 10 баллов, Нидерланды – 8 баллов, Греция – 7 баллов, Швейцария – 6 баллов, Азербайджан – 5 баллов, Швеция – 4 балла, Австралия – 3 балла, Армения – 2 балла, Чехия – 1 балл.
- В свою очередь Литва и Польша (и другие страны) отдали Kalush Orchestra 12 баллов. Неблагодарность украинского жюри за поддержку нашей страны возмутило зрителей. Может показаться, что в этих оценках есть политический подтекст, но сегодня нет аполитичных мер или ситуаций.
- Представители национального жюри Украины по-разному комментировали свои оценки: Ирина Федишин пыталась убедить, что отдала Польше 10 баллов (а на самом деле поставила Польшу на 10 место), Вадиму Лисице стало досадно, но свои баллы он назвал принципиальными.