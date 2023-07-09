"Пришло время Позитива": реакция соцсетей на фрагмент из новой песни певца

В тиктоке завирусился фрагмент из новой песни Позитива, которая вскоре будет доступна для прослушивания. Пользователи уже успели высказать свои мысли по поводу трека исполнителя. Он будет называться "Небо наклона".

Александр Завгородний спел отрывок из песни на благотворительном фестивале Azov Артнаступ, который прошел в Киеве еще в мае этого года. Тогда Positiff и другие артисты выступали, чтобы собрать деньги на артиллерию для "Азова".

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Отрывок из новой песни Позитива "Небо наклону"

Я обещал тебе, не будет серых дней

И молодые сердца не потеряли мы.

Я небо наклоню, убью океан

Ничего не спрашивай, поверь моим глазам

Я разорву звезду как ту гитарную струну

Я небо наклоню, для тебя наклоню.

Реакция слушателей

Пользователи в восторге от трека. Они уже не могут дождаться выхода песни:

"Вау, Позитив продолжает удивлять";

"Пришло время Позитива";

"Простая, но приятная и легкая песня";

"Это будет хит";

"Как это хорошо";

"Новый хит";

"Классно. Звучит так, будто Алексей наконец-то нашел себя";

"Кайф, ждем полную версию";

"Уже хочу скачать".

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