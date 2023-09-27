Позитив впервые назвал имя женщины, изменившей его отношения с Потапом

В этом году Алексей Завгородний начал сольную карьеру. Его музыкальным крестным отцом считают Потапа, хотя сейчас артисты не работают вместе. Позитив объяснил, что повлияло на их с рэпером дружбу.

Алексей работал с Потапом более 20 лет, за это время они стали настоящими друзьями. Но сейчас они почти не общаются.

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Позитив признался, что на его дружбу с Потапом повлияло уменьшение работы, а также то, что рэпер занимался карьерой Дорофеевой и NK. Сейчас Позитив и Потап не работают вместе.

Мы иногда видимся. "Привет-привет, как ты?" Никаких обид друг на друга, просто оно как-то слилось. Был ковод, у нас мало концертов. В начале он занимался Надей, потом – Настей, потом – собой. А я был сам по себе,

– объяснил артист.

Он также предполагает, что отчасти на это повлиял и развод с дизайнершей Анной Андрейчук, которая является лучшей подругой Каменских.

"Я думаю, что на многое повлияло мое расставание с Аней, потому что она лучшая подружка Насти. Ну никто об этом не говорил, что там и как, но я думаю, что где-то внутренне оно так", – высказался Позитив.

Оказывается, артист сейчас почти не общается с экс-женой, потому что им так "легче отпустить друг друга".

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Раньше Позитив говорил другое

Несколько месяцев назад Алексей Завгородний признался, что его дружба с Потапом пошатнулась. Он думал, что это из-за расстояния, ведь рэппер был за границей.

Многое изменилось, как-то разошлись дороги. Во-первых, планы, которые были до вторжения, просто стерлись,

– говорил он.

По его словам, у них разные взгляды на нынешнюю ситуацию в Украине. Артист добавил, что каждый из них занимается своим делом.

В то же время, еще до сентября прошлого года Алексей Завгородний выгораживал Потапа, пока тот не вернулся в Украину из-за границы. Но за эти последний год отношения между ними изменились.

Позитив познакомился с Потапом еще когда ему было 11 лет. Уже в том возрасте он писал песни и выступал в школьной группе. Рэперу понравились их треки, и они начали работать вместе.