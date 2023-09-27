Олексій працював з Потапом понад 20 років, за цей час вони стали справжніми друзями. Але зараз вони майже не спілкуються.

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Позитив зізнався, що на його дружбу з Потапом вплинуло зменшення роботи, а також те, що репер займався кар’єрою Дорофєєвої та NK. Зараз Позитив та Потап не працюють разом.

Ми іноді бачимося. "Привіт-привіт, як ти?" Ніяких образ одне на одного, просто воно якось злилося. Був ковід, у нас мало концертів. На початку він займався Надею, потім – Настею, потім – собою. А я був сам по собі,

– пояснив артист.

Він також припускає, що частково на це вплинуло і розлучення з дизайнеркою Анною Андрійчук, яка є найкращою подругою Каменських.

"Я думаю, що на багато чого вплинуло моє розставання з Анею, бо вона найкраща подружка Насті. Ну ніхто про це не казав, що там і як, але я думаю, що десь внутрішньо воно є так", – висловився Позитив.

Виявляється, артист зараз майже не спілкується з ексдружиною, бо їм так "легше відпустити одне одного".

Дивіться інтерв'ю з Позитивом: відео

Раніше Позитив говорив інше

Кілька місяців тому Олексій Завгородній зізнався, що його дружба з Потапом похитнулася. Він думав, що це через відстань, адже репер був за кордоном.

Багато чого змінилося, якось трохи розійшлися дороги. По-перше, плани, які були до вторгнення, просто стерлися,

– казав він.

За його словами, в них різні погляди на нинішню ситуацію в Україні. Артист додав, що кожен з них займається своєю справою.

Водночас ще до вересня минулого року Олексій Завгородній вигороджував Потапа, поки той не повернувся в Україну з-за кордону. Але за ці останній рік стосунки між ними змінилися.

Довідка! Позитив познайомився з Потапом ще коли йому було 11 років. Вже в тому віці він писав пісні та виступав у шкільному гурті. Реперу сподобалися їхні треки, тож вони почали працювати разом.