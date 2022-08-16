Красил батарею, – Позитив рассказал, как продвигается ремонт, который начал до войны

Певец Позитив более года назад приобрел дом, расположенный рядом со студией. Там начал делать ремонт, но когда началась война, процесс остановился. Поскольку сейчас артисты потеряли источник доходов, музыкант решил самостоятельно закончить начатое.

В 2020 году артисты потеряли заработок из-за пандемии коронавируса, а в 2022 – из-за войны. Многие планы пришлось отложить на потом или вообще отказаться от них. Так, из-за сложного материального положения, Позитиву (настоящее имя – Алексей Завгородний) пришлось отказаться от квартиры в Киеве.

Читайте также Да, я употребляю, – Позитив отреагировал на слухи о своей алкогольной зависимости

Как Позитив делает ремонт в доме

Более года назад артист приобрел дуплекс, расположенный рядом с его студией. Там начал делать ремонт, планировал переезд, но началась война. Когда в первые дни полномасштабной войны у студии артиста упали обломки самолета, он решил уехать из Киева. Через несколько месяцев вернулся, сейчас Позитив живет именно в студии.

Поскольку из-за войны у артистов нет заработка, то и денег на дорогой ремонт, мастеров тоже нет. Поэтому Алексей решил самостоятельно наводить порядок в доме, чтобы переехать туда. Ведь никто не знает, сколько времени еще будет продолжаться война. Надо жить и наслаждаться ежедневно, не откладывать жизнь на потом.

Ремонт уже начался, потом война. Ну что ж, нужно самому что-то делать. Сегодня я сам окрашивал батарею, например. А почему нет? Это ведь тоже творчество,

– признался Позитив.