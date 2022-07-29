Из-за войны Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) стал жить скромнее – съехал из дорогой арендованной квартиры и отказывает себе в дорогом алкоголе. Он уверяет, что после 24 февраля преодолел свои вредные привычки и намекнул, что больше не напивается. Однако пить вино не бросил.

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Действительно ли у Позитива алкогольная зависимость

Я сейчас стараюсь жестко не напиваться, но причины для этого есть. Я не знаю, кто говорит, о моей алкогольной зависимости, но у меня с этим никогда проблем не было. Да, я употребляю алкоголь. Бутылку вина в депрессивный день точно могу выпить. А как иначе?

– говорит Позитив.

Однако добавляет, что от проблем его спасает не только алкоголь, но и работа: "Если есть какие-нибудь хорошие новости или хорошие песни, которые ты можешь написать, тогда, конечно, алкоголь отходит на второй план".

Интересно, что Позитив пил вино прямо во время интервью со Славой Деминым и отметил, что во время войны делает это реже, потому что качественный алкоголь очень дорог.

В прошлый раз пил три дня назад. Очень сложно найти клевое вино, и ты думаешь, что лучше иметь чистый ум, лучше выпить чаю,

– подчеркивает Позитив.

Где Позитив берет деньги во время войны

Сейчас Позитив живет на 500 долларов в месяц, тогда как до войны арендовал квартиру за 800. Ему помогают родственники, в том числе дедушка, у которого он одолжил недавно деньги.

Каждый день ты просыпаешься с мыслью: "Где и как взять деньги". Потому что концерты для каждого из нас артистов были первым местом для заработка. Все мы уже держимся на таком подсосе, что некоторые аранжировщики уже в такси работают,

– признался музыкант.

Сам он уходит из музыки не собирается, ведь для него это будет "личный провал".

Полное интервью Позитив со Славой Деминым: смотрите видео онлайн