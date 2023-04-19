Борется три года: Позитив признался о болезни, которую пытался заглушить алкоголем

Рэпер Позитив признался, что уже три года борется с болезнью, которую ему диагностировали. Раньше он пытался заглушить его алкоголем, но теперь находится в процессе лечения.

Рэпер Позитив (Алексей Завгородний) ранее признавался об алкоголизме, однако не рассказывал о том, что это было способом заглушить болезнь. Артист поделился, что ему диагностировали депрессию.

Смотрите также Андрей Данилко раскрыл подробности своей болезни: "Могу потерять голос навсегда"

Какой диагноз у Позитива

Депрессия – это диагноз, который у меня есть. Это было еще три года назад. А причиной стали постоянные концерты, недосыпание, образ жизни, нервы. Сейчас я нахожусь в процессе (лечения – 24 Канал), который очень сложен. Но помогают люди, которые тебя окружают, родные,

– рассказал Позитив.

Рэпер больше не пытается утопить болезнь в рюмке и видит в этом успех, ведь без алкоголя работает и чувствует себя гораздо лучше. Также он нашел новое хобби – приготовление блюд.

"Я сначала нахожу какие-нибудь самые полезные продукты, а потом стараюсь в фантазии своей сложить их в какое-нибудь блюдо. Это как делать музыку, то же самое. Приготовление – это такая же часть творчества моего".

Позитив продолжает заниматься строительством и оформлением своего дома. Многое он делает самостоятельно, чем гордится. "Утром ты просыпаешься, смотришь на все это и думаешь, что ты сам это сделал, зарабатывал деньги очень тяжело и долго. Это процесс, который ты сам прошел. И тогда ты думаешь: как клево жить".