Борется три года: Позитив признался о болезни, которую пытался заглушить алкоголем
Источник:ЖВЛ
Рэпер Позитив признался, что уже три года борется с болезнью, которую ему диагностировали. Раньше он пытался заглушить его алкоголем, но теперь находится в процессе лечения.
Рэпер Позитив (Алексей Завгородний) ранее признавался об алкоголизме, однако не рассказывал о том, что это было способом заглушить болезнь. Артист поделился, что ему диагностировали депрессию.
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Какой диагноз у Позитива
Депрессия – это диагноз, который у меня есть. Это было еще три года назад. А причиной стали постоянные концерты, недосыпание, образ жизни, нервы. Сейчас я нахожусь в процессе (лечения – 24 Канал), который очень сложен. Но помогают люди, которые тебя окружают, родные,
– рассказал Позитив.
Рэпер больше не пытается утопить болезнь в рюмке и видит в этом успех, ведь без алкоголя работает и чувствует себя гораздо лучше. Также он нашел новое хобби – приготовление блюд.
"Я сначала нахожу какие-нибудь самые полезные продукты, а потом стараюсь в фантазии своей сложить их в какое-нибудь блюдо. Это как делать музыку, то же самое. Приготовление – это такая же часть творчества моего".
Позитив продолжает заниматься строительством и оформлением своего дома. Многое он делает самостоятельно, чем гордится. "Утром ты просыпаешься, смотришь на все это и думаешь, что ты сам это сделал, зарабатывал деньги очень тяжело и долго. Это процесс, который ты сам прошел. И тогда ты думаешь: как клево жить".
- Напомним, об отказе от алкоголя Позитив рассказал еще в марте – с тех пор начался счет дней без спиртных напитков. Он признавался, что алкоголизм был его большой проблемой последний год. Рюмка не только не помогала, но еще и ухудшала его психологическое здоровье.
- К тому времени рэпер не хотел обращаться к психологу: "Все коллеги говорят, что психологи помогают. Я еще не пошел, я рогатый, я телец, поэтому блочу эту инфу и говорю: "Нет, нет, я сам справлюсь". Но действительно сложно ". Вероятно, теперь его мнение изменилось.