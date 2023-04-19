Напомним, что в начале марта певец перенес свои гастроли по Европе из-за проблем со здоровьем. Тогда в команде артиста впервые прокомментировали его болезнь.

Интересно Настя Каменских впервые после потери голоса вышла на сцену: смогла ли звезда спеть

Подробности болезни Данилка

Еще перед выступлением в Неаполе в феврале 2023 года Данилко заболел ларингитом, из-за чего у него пропал голос. Концерт музыкант срывать не хотел, поэтому врач дал ему двойную порцию лекарства.

Это и привело к страшным последствиям – у певца произошло кровоизлияние в голосовую связь. По словам артиста, если подобная ситуация повторится, он рискует вообще потерять голос.

В Неаполе я вообще не разговаривал, пришлось уколоть двойную дозировку этого препарата, после которого я, к сожалению, вообще не мог разговаривать. Но я так больше не буду делать никогда… Лишь вторую неделю ушел, что я говорю, а так я вообще не говорил. Мне врач сказал: "Андрей, еще одна подобная ситуация, и ты можешь потерять голос навсегда",

– рассказал Данилко.

Сейчас Данилко заботится о здоровье. Певец рассказал, что кардинально изменил образ жизни.

"Я сейчас занимаюсь собой… У меня вообще за этот месяц были кардинальные изменения в голове: это я делать не буду, это я есть не буду, в эту компанию я больше не пойду. То есть, надо заниматься собой, ведь это стало сложнее делать", – добавил Данилко.

Смотрите полное интервью с Андреем Данилко: видео

Верка Сердючка планировала провести несколько концертов по США и Канаде. Однако не все в команде артиста смогли оформить документы из-за новых правил выезда за границей. Итак, Андрей Данилко перенес тур аж на осень.

К слову, украинские звезды выступят в финале Евровидения-2023. В частности, Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль и Go_A выйдут на сцену во время Парада флагов. Их номер станет "симбиозом британской и украинской музыки".