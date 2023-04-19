Позитив намекнул на свадьбу с таинственной любимой: "Будет так, как она захочет"
Источник:ЖВЛ
После развода с подругой Каменских Анной Андрийчук Позитив обрел настоящую любовь и готов не только к семье, но и к свадьбе. Певец думает о том, чтобы во второй раз пойти под венец и сделать все так, как хочет любимая.
33-летний Позитив делился, что хочет семью и готов к этому, ведь его отношения прошли испытание войной и стали только крепче. Как выяснилось, он думает об официальном браке и свадьбе.
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Позитив прокомментировал свадьбу с любимой
Я точно скажу, что действительно готов к семье. И оно уже хочется. Я думаю о той свадьбе, о которой мечтает моя возлюбленная. Мы знаем точно, что для девушек это все. Это праздник для них, поэтому хочется, чтобы было все так, как она захочет,
– признался Позитив.
Он даже задумывается о детях и не исключает, что у них родится двойня.
"Мы же близнецы с сестрой, поэтому я знаю, как справляться с девочкой. Я знаю, что такое жить с девушками. Я думаю, что это может быть двойня, и это клево. Здесь как Бог даст", – заявил музыкант.
- Напомним, все предполагают, что его девушка, которая работает в сфере шоу-биза – это партнерша по "Танцам со звездами" Юлия Сахневич. Год назад Позитив говорил, что они "хорошо дружат, видятся, действительно рядом", но никаких других деталей не выдал, потому что "не ко времени".
- О романе музыканта с танцовщицей перешептывались еще тогда, когда он был в браке с дизайнеркой Анной Андрийчук, однако она не верила в эти сплетни: "Всю жизнь Леше приписывают какие-то романы. Я бы не верила всему. Они танцевали вместе, они были в одном проекте".
- С позитивом Аня развелась, потому что на первом месте у него были музыка и работа, а она хотела семью, ребенка.