Позитив ответил на хейт Славы Каминской по поводу его совместной песни с Анной Тринчер

Недавно Слава Каминская раскритиковала Анну Тринчер и Позитив за общую песню. Рэпер ответил певице на упреки.

Неделю назад Позитив и Анна Тринчер покорили сеть треком "Яка ти козачка". Но восторг поделили не все – особенно певица Слава Каминская.

К слову Wellboy представил новую позитивную песню: в осеннем клипе показал мост Кличко и парк Шевченко

Исполнительница раскритиковала общую песню исполнителей. Она считает, что это не творчество, а лишь способ стать популярным средством войны.

"Сколько можно подсыпать шоу-биз такими кринж-треками? Где место творчества? А не пиара на ситуации в стране. Очень люблю Аню, но Пазика (POSITIFF – ред.) больше, сори. Но я же не казачка! Да за что? Где здесь музыка? Извините", – писала Каминская.

Позитив ответил на критику

, тогда Слава Каминская посмеялась и над Викторией Смеюхой , бывшей солисткой "НеАнгелов". Она назвала ее "тупой" и посмеялась над сообщением певицы, которую та посвятила ВСУ.

Исполнитель спокойно отреагировал на хейт со стороны коллеги. По его мнению, артистка могла обидеться из-за того, что его предыдущая песня имела такое же название, как ее.

Я помню, что у меня к этому получился дуэт с Настей Балог и он назывался "Додому". И он вышел в тот самый день, когда вышел, я так понимаю, клип и у Каминской, который назывался "Додому" тоже. Я думаю, что догоняю ее, как-то к ней залезу,

– сказал Позитив.

Рэпер также ответил на упреки о примитивности песни "Яка ти козачка". Артист считает, что таким трек и задумывал – танцевальным и простым.

"Песня не задумывалась как таковая, что нужно читать текст и задумываться над глубоким смыслом. Все мы понимаем функцию такого трека. Есть треки, где ты действительно вкладываешь какой-то смысл, а здесь развлекательная, очень веселая, ободряющая песня для казаков и казачек. Там же все просто. Там мотив, понятно, что там текста… там, наверное, дольше играет проигрыш. Это танцевальный трек".