Слава Каминская и Вика Смеюха рассорились задолго до распада группы "НеАнгелы". Они били друг друга и унижали публично, так что не удивительно, что Каминская сделала это снова. Ее повеселил пост коллеги, которым она поздравила защитников и защитниц Украины.

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Как Слава Каминская поиздевалась над Викой из "НеАнгелов"

"Я горжусь и чувствую всеобъемлющую благодарность. Каждый день, но сегодня – особенно! Защитники и защитницы, ваша сила чувствуется каждую секунду нашей жизни. Традиция чествования украинской армии – одна из важнейших для нас дат! Ваше мужество, ваш героизм, ваши победы, я знаю точно, что благодаря им мы получим нашу, общую, долгожданную и неотвратимую победу добра над злом. Мы потомки самых сильных, самых смелых казаков, и сегодня как никогда смело подтверждаем, что наша нация необычайна и удивительна", – написала Вика в инстаграм-профиле.

Вика Смеюха поздравила с Днем защитников и защитниц Украины / Фото с инстаграма певицы

В комментариях под постом Виктории Смеюхи Слава Каминская отреагировала так: "Да за шо". В своем же профиле опубликовала скрин поста и подписала: "И не спрашивай меня ту би ор нот ту би".

В комментариях предположили, что Каминская потролила Вику из-за милитари принта топа, который напоминает камуфляж российской армии:

"Что-то она не ту армию поддерживает. Это же пиксель русни";

"У Виктории топ с орнаментом российской военной окраски. Это российский пиксель. Спросите у профессиональных военных. Темно-зеленую и болотную окраску имеет российская военная форма".

Слава Каминская поиздевалась над Викой Смеюхой / Скриншот с инстаграма певицы

Однако на этом Слава Каминская не остановилась и унизила Викторию в присутствии 6-летней дочери Лауры. "Мама, а Вика за Россию?", – спросила девочка. "Вика просто тупая", – ответила певица с едким смехом. Даже Лауре стало досадно, что ее мама оскорбляет Смеюху.

Сеть набросилась на Славу Каминскую в ответ

Фоловеры Славы Каминской не оценили ее юмор и решили, что она пытается самоутвердиться за счет бывшей коллеги. Кроме того, по мнению пользователей инстаграма, артистка – плохой пример для дочери: