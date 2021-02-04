В мае 2019 году Потап и Настя Каменских поженились недалеко от Киева. Событие получило немалую огласку и стало настоящей неожиданностью для всех фанатов. Впрочем, они и не догадывались, как произошло признание Потапа задолго до этого. Теперь поклонники могут увидеть видеофакт события.

Источник: the Lime

Когда состоялось предложение руки и сердца Потапа Насте – неизвестно, впрочем, это произошло, когда их дом за Киевом находился еще в стадии строительства.

Интересно Потап откровенно рассказал подробности о жизни с Настей Каменских в эфире телешоу "Голос страны"

Как Потап сделал предложение Насте Каменских

Эксклюзивным видеороликом с места происшествия поделилось одно из украинских изданий. Как оказалось, к особому моменту рэпер готовился ответственно. Он сказал Насте, что на стройке рабочие нашли старинную шкатулку, поэтому Потап уговорил Настю поехать и посмотреть на нее. Эту шкатулку вроде бы передал ему прораб, а он – вручил любимой, однако в ней была коробка с кольцом. Сразу за ней он Каменских вручил большой букет белых хризантем и попросил у нее "руку и сердце".

Когда же Настя ответила заветное "да", они обняли друг друга и после этого сделали несколько кадров на память. В такой момент певица не могла сдержать слез счастья.

Как Потап сделал предложение Насте Каменских: видео

Стоит добавить, что несмотря на то, что в мае 2021 года пара отметит 2 года с момента свадьбы, свои отношения они зарегистрировали задолго до ней. В частности, пара сыграла свою "первую" свадьбу в Лас-Вегасе.