"Испанский стыд": рэпер Потап нарвался на критику после трека о волонтерах
Источник:POTAP
Рэпер и продюсер Потап на днях представил трек, который посвятил украинским волонтерам. В сети по-разному отреагировали на песню – есть немало комментариев о том, что она "принижает" деятельность волонтеров.
Рэпер Алексей Потапенко вчера, 17 февраля, презентовал трек и клип "Волонтер". Песня посвящена украинским волонтерам, а именно проекту "Добробат".
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Потапа раскритиковали из-за трека о волонтерах
Потап рассказывал, что вдохновился на создание песни, когда посетил батальон "Добробат". Он решил поблагодарить каждого сознательного украинца, что на своем фронте работает над победой.
Потап – "Волонтер": смотрите видео онлайн
Но в сети по этому поводу есть разные мнения. Подписчики рэпера раскритиковали его из-за примитивности текста и высказали мнение, что трек обесценивает деятельность волонтеров. Пользователи советуют Потапу "уйти из украинского шоу-биза" и "удалить песню", а также напоминают ему о пребывании за границей.
- "Потап объединил всю Украину в испанском стыде";
- "Благодаря Потапу родился новый жанр: кринж-хоп";
- "Это просто трэш. На фоне других реально от сердца созданных творений";
- "Обидно за волонтеров. Это люди, которые заслуживают уважения, а не подобных песен. Потап – это ужас. Стыдно, что это могут услышать за пределами Украины. Не брался творить музыку войны, то не надо было и начинать!";
- "Эта песня оскорбляет наших волонтеров, какой стыд. Как вообще можно было "родить" такой "гениальный" текст";
- "Понятие "испанский стыд" заиграло новыми красками";
- "Абсолютная безвкусица и дискредитация наших прекрасных волонтеров".
Также Потапа подвергла критике новая девушка Владимира Остапчука Екатерина Полтавская. Она пошутила по поводу его нового псевдонима "Potap" и негативно высказалась о тексте песни.
Екатерина Полтавская о песне Потапа / Фото из инстаграм-сториз
Но следует добавить, что проект "Добробат", над которым работают добровольческие батальоны волонтеров, после выпуска песни поблагодарил Потапа за "творчество, которое придает силы". Также есть и положительные комментарии:
- "Мне нравится";
- "Кайф! Наконец-то песня о волонтерах";
- "Слушаю с удовольствием".
Заметим, что в ходе полномасштабной войны Потапа критикуют не только подписчики и пользователи сети, но и украинские звезды. Например, рэпер ХАС упрекал продюсера за побег в Испанию и называл его "барселонской теробороной".
Даниэль Салем в то же время приглашал Потапа на интервью, а тот отказался. Ведущий предположил, что он обиделся: несколькими месяцами ранее он призвал продюсера вернуться в Украину.Добавим, журналисты 24 Канала обратились за комментарием к проекту "Добробат" по поводу их реакции на немалую волну критики. Пока ждем ответа.