Потап выпустил мощный трек, посвятивший украинским волонтерам: проникновенное видео

Певец Потап выпустил мощную песню "Волонтер", которую посвятил всем украинским волонтерам. Кроме того, артист сразу сделал клип на новый трек.

Отметим, что Алексей Потапенко является медиаамбасадором добровольческого строительного батальона "Добробат". Итак, свою новую песню он посвятил именно этому проекту.

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Трек певца и продюсера Потапа никого не оставит равнодушным, ведь он посвящается тем, кто ежедневно помогает ВСУ защищать наше государство – волонтерам.

"Мы собрали миллионы для наших

Хоть мы и не миллионеры.

Мы люди простые

И в этом мощь наша", – говорится в песне.



Потап написал песню об организации "Добробат" / Фото от прессслужбы

По словам артиста, песня "Волонтер" – это благодарность каждому сознательному украинцу, который является волонтером.

Как родилась песня "Волонтер"

Алексей признается, что трек он написал, когда впервые приехал в батальон "Добробат".

Мы с волонтерами этого батальона вместе стояли во дворе разбомбленного дома, я пожимал им руки, пел для них, глядя в их глаза. И то, как сейчас сплотились миллионы украинцев, как каждый из них волонтерит и максимально помогает, невероятно вдохновляет,

– говорит Потап.

Именно тогда он понял, что есть очень много песен о мужестве и единении украинцев, но посвященной именно волонтерам – кажется, нет. Он решил написать именно такую.

"Абсолютно каждый сейчас помогает по мере своих возможностей. Именно потому, что вся страна является волонтерами, потому что никто не остается в стороне и не равнодушен, я знаю точно – победа уже близко!", – пояснил Алексей Потапенко.

Песня "Волонтер" от Потапа: смотреть онлайн



О чем клип к песне

В клипе собраны кадры работы батальона "Добробат" – благотворительной организации, которая помогает украинцам спасти то самое важное, что есть у каждого человека – его дом.



Благотворительная организация "Добробат" / Фото от пресс-службы

Отряды добровольцев помогают людям отстраивать жилье после обстрелов. Их добрые дела вдохновляют и восхищают, вызывают невероятную гордость за единение украинцев.

Разрушенный дом, о котором семья узнает из новостей или телеграмм-каналов – это, к сожалению, наша страшная реальность. Волонтеры "Добробата" приехали из разных уголков нашей страны и не только. Они ехали, не зная, где они будут ночевать, но не могли остаться в стороне от чужой беды,

– подчеркивает Потап.

В батальоне "Добробат" сейчас более сотни волонтеров, среди которых бывший американский вице-консул и медсестра, военный и школьник, флористка и святой отец. Все они ездят на локации, разбирают завалы, устраивают крыши и кровли. Их объединяет неравнодушие к чужой беде и желание победы.