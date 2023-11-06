Потап засветился на отдыхе в Дубае в компании россиян: видео с участием рэпера

Украинский рэпер Потап был замечен на вечеринке в Дубае (ОАЭ) в компании россиян. Рэпер в видео общался на русском языке.

Почему Потап решил развлекаться с россиянами во время войны в Украине – неизвестно. Но за несколько дней до этого СМИ сообщили, что артист уехал в Барселону.

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Потап засветился в компании россиян

Похоже, теперь рэпер находится в Дубае. Об этом стало известно из видео в соцсетях, которое опубликовала жена солиста российской группы "Руки вверх" Кирилла Туриченко – Дарья Тарасова.

Впоследствии она удалила этот ролик, но его успел заметить блоггер Богдан Беспалов. Он поделился им в закрытом телеграмм-канале. Видео ему прислали подписчики.

В обнародованном ролике слышно, как Потап за кадром комментирует то, что происходит. Он сказал на русском языке: "А глаз – бриллиант".

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Сам Потап пока не прокомментировал свой отдых в компании россиян. Также неизвестно, была ли вместе с ним его жена Настя Каменских.

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