Потап засветился на отдыхе в Дубае в компании россиян: видео с участием рэпера
Источник:Богдан Беспалов
Украинский рэпер Потап был замечен на вечеринке в Дубае (ОАЭ) в компании россиян. Рэпер в видео общался на русском языке.
Почему Потап решил развлекаться с россиянами во время войны в Украине – неизвестно. Но за несколько дней до этого СМИ сообщили, что артист уехал в Барселону.
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Потап засветился в компании россиян
Похоже, теперь рэпер находится в Дубае. Об этом стало известно из видео в соцсетях, которое опубликовала жена солиста российской группы "Руки вверх" Кирилла Туриченко – Дарья Тарасова.
Впоследствии она удалила этот ролик, но его успел заметить блоггер Богдан Беспалов. Он поделился им в закрытом телеграмм-канале. Видео ему прислали подписчики.
В обнародованном ролике слышно, как Потап за кадром комментирует то, что происходит. Он сказал на русском языке: "А глаз – бриллиант".
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Сам Потап пока не прокомментировал свой отдых в компании россиян. Также неизвестно, была ли вместе с ним его жена Настя Каменских.
Потап не в первый раз едет за границу во время войны
- Война застала рэпера за границей, и он там остался на несколько месяцев. В первый раз Потап вернулся в Украину в сентябре 2022 года. Какое-то время Алексей был в Киеве, а затем снова уехал за границу. Фаны предполагали, что рэпер отсиживался в Испании.
- Сам артист объяснял, что он не сидел на месте, а ездил по Европе и Америке, где занимался благотворительными концертами, сборами на армию и помощью для Украины. В мае рэпер снова вернулся на Родину. Тогда он опубликовал фото из Одессы.
- В конце октября Потап еще раз бросился за границу. Его вместе с Каменскими заметили во время посадки на самолет в Барселону. Рэпер подтвердил, выехавший из Украины. Он заявил, что несколько дней будет в путешествии и обязательно вернется домой.
- После волны хейта артист выдал неожиданное заявление. Потап подчеркнул, что готов защищать Украину на фронте, если придется. По его словам, он призывный и подлежит мобилизации.