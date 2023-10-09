Наделал шума, – Потап извинился за странное поведение и видео, в котором потролил хейтеров

На днях Потап выпустил ироническое видео, в котором ответил на хейт из-за песни о волонтерах и "заочном" поступлении в ТРО. После этого рэппер записал несколько странных видео в душе. Теперь артист извинился перед украинцами.

Алексей Потапенко опубликовал новое видео. Он оправдался за свои предыдущие ролики. Напомним, что недавно он выпустил трек, в котором иронически потролил хейтеров

Интересно Продюсер ответил, повлияют ли скандалы Потапа на карьеру Каменских: "Так работает система"

После этого рэпер выдал еще несколько удивительных видео. Снял он их прямо в душе. Для чего были сделаны эти ролики – неизвестно, но многие украинцы сняли пародии на Потапа.

Потап извинился перед украинцами

Впоследствии рэпер наконец осознал, что наделал много шума своими видео. Алексей признался, что с ним все хорошо, а такими роликами он хотел привлечь к своей персоне и творчеству.

По вашей реакции понимаю, что это не ко времени. Поэтому хочу извиниться перед всеми, кого огорчил или оскорбил, и окончить на этом. Спасибо за внимание и без оскорблений,

– сказал Потап.

Почему Потап нарвался на критику

Накануне продюсер записал трек, на котором ответил на хейт в свою сторону. В видео он вспомнил, как "выскакивал в Москве из штанов", а также поблагодарил хейтеров, что делают его популярным.

Bitch, сказал, что сказал. Твоя мама еще посещала мой концертный зал. Я бы выбирал, что ты там хейтишь о Потапе. Может я и есть твой настоящий папа! …Кто-то скажет, что хейт ничего не значит. Я бы так не говорил, пока лают собаки, едет караван,

– заявил Потап.

Кроме того, рэпер пошутил, что в его псевдониме 5 букв, как и в фамилии российского диктатора Путина.

Это вызвало возмутительную реакцию подписчиков. Кому-то трек понравился, а другие снова захехтали Потапа. Они считают, что рэпер "скатился ко дну".

Раньше Потап извинился за скандальный трек и попросил не держать зла, потому что "никого не хотел задеть". Он якобы пытался сделать "этакую легкую шутку".