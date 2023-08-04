У каждого свои дела, – Потап прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских

Ранее Потап часто показывал свои отношения в соцсетях. Однако за последние полтора года рэпер стал реже делиться контентом с Настей Каменских. Он считает, что именно поэтому начались сплетни об их разводе.

Утром 4 августа Потап впервые за долгое время опубликовал совместное фото с любимой, сделанной в автомобиле. Оказалось, что он из Каменских ехал на свадьбу к друзьям.

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Потап прокомментировал слухи о разводе

Рэпер подчеркнул, что сейчас супруги не так часто бывают вместе.

Каждый занят своими делами и старается быть очень полезным там, где он может это сделать. Во-вторых, сейчас моя личная жизнь во многом находится вне социальных сетей. Мне кажется, что сейчас такое время, когда в сетях нужно пропагандировать важные социальные месседжи, доносить информацию о войне.

– объяснил Потап.

По его мнению, сплетни об их разводе появились именно потому, что они не выкладывали общие фото.



Потап показал фото из Каменских / Фото с его инстаграма

О браке с Каменских

Рэпер также трогательно рассказал о любимой жене. По его словам, именно Настя Каменских открыла его как человека.

Я увидел себя изнутри и стал совершенно сбалансированным и честным человеком к самому себе, своим чувствам, ко всем вокруг. Те, кто меня знает лично, знают, что я очень сильно изменился за последние годы,

– отметил Потап.

Он поблагодарил жену, потому что именно она дает ему силы каждый день просыпаться, заниматься творчеством, бизнесом и благотворительностью, а также помогать тем, кому это нужно.

Напомним, что рэпер достаточно долго находился за границей, за что его критиковали. В начале июня Потап вернулся в Украину, это подтвердила и Каменская. А уже в июле он показывал общие фото и семейную утреннюю пробежку с Настей. Тем самым он опроверг слухи о разводе супругов.