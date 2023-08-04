Теперь Потап, который на днях в инстаграм-сторис показывал семейную утреннюю пробежку, впервые за долгое время опубликовал совместное фото с любимой, сделанное в автомобиле.

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Новое фото Потапа и Насти Каменских

Артист сообщил, что вместе с женой едет на свадьбу. Настя позировала на камеру в легком летнем платье с мелким принтом, волосы уложила в фирменные кудри, а на лице сделала макияж с неприятной помадой на губах. Довершили ее аутфит солнцезащитные очки. Ее муж выбрал для праздника черную футболку.

"Едем на свадьбу. Не нашу. Вместе с Настей", – написал рэпер под фото.



Потап и Настя Каменских в автомобиле / Фото из инстаграмма артиста

Такая фотография очень заинтересовала поклонников, ведь влюбленные очень редко публикуют что-то вместе. В комментариях супругов засыпали комплиментами.