"Горжусь и люблю": Потап и Ирина Горова трогательно поздравили общего сына с днем рождения

6 сентября сын известного рэпера и продюсера Потапа отмечает день рождения. Андрею исполняется 15 лет. Звездные родители – Алексей Потапенко и Ирина Горова – трогательно поздравили совместного сына с праздником.

Знаменитый папаша в своем инстаграмме опубликовал фото сына и чувственно поздравил парня с 15-летием. Ирина Горова также посвятили Андрею трогательные слова в соцсети.

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Как Потап поздравил сына

Рэпер поделился с поклонниками фото с Андреем и написал, что очень любит его.

15 лет! Сын, люблю тебя! Только вперед и вверх! Happy Birthday Son!,

– поздравил Алексей Потапенко.



Потап показал фото с Андреем / Фото с его инстаграммы

Что написала сыну Ирина Горова

Продюсер и генеральный директор лейбла Pomitni обратилась к сыну по-взрослому и призналась, что гордится им.

Котик, с днем рождения! Обожаю тебя, горжусь, люблю и получаю необычайное наслаждение, наблюдая за твоим взрослением. Благодарю тебя за твою доброту, доверие, любовь и дружбу. Я рядом,

– написала Горова.

Звездная мама показала милое видео со взрослым сыном. На кадрах заметно, что у них близкие отношения.

Ирина Горова также опубликовала в инстаграм-сторис милые кадры Андрея. На четырех фотографиях он изображен в разные времена своей жизни. К фото продюсерша прибавила смайлик в виде сердечка.



Ирина Горова показала своего сына от Потапа / Фото с ее инстаграм-сторис

Поклонники звезд приобщились к поздравлениям. Они написали в комментариях много приятных слов Андрею и пожелали ему здоровья и мира:

"С днем рождения! Счастье, здоровье, много лет".

"С Днем рождения вашего сыночка! Мира и добра".

"Крутой сын! Поздравляю!"

"Какой красавец! Мира нашим деткам в родной Украине!"

"Какой хороший мальчик. Поздравляю!"

"Желаю здоровья, счастья и успехов вашему сыну! Это так прекрасно, когда тебе 15!"

"С именинником".

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