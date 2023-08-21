Разные взгляды, – Юрий Горбунов признался, общается ли со своим кумом Потапом

После начала полномасштабного вторжения некоторых украинских артистов осуждали из-за того, что те якобы "отсиживаются" за границей. Следовательно, хейтили Потапа, Влада Яму, Олега Винника и других. Кум Александра Потапенко, Юрий Горбунов, рассказал о том, каковы сейчас их отношения.

Телеведущий отметил, что не имеет права указывать кому-то, что им нужно делать. К тому же, когда его не спрашивают о совете, чего и не делал Потап. По словам Юрия, они с ним поддерживают дружеские и кумовские отношения, ведь "никто ничего плохого не сделал".

Это интересно В молочном костюме: Елена Зеленская очаровала элегантным образом в Дании

Юрий Горбунов рассказал об отношениях с Потапом

Ведущий отметил, что рад тому, что Потап является крестным отцом его сына Ивана. Учитывая, что они соседи, то иногда даже ходят друг к другу в гости.

Потап мой кум, друг. Благодарю его. У нас могут быть разные взгляды на события, на войну, на довоенные истории, но мы друзья, соседи. Алексей не зря стал нашим кумом, крестным отцом Ивана, я очень этому рад,

– отметил шоумен.

"Я не имею права кому-то указывать. Я бы вернулся раньше, но каждый совершает те поступки, которые считает нужными", — подчеркнул Горбунов.

Он также добавил: "Мы взрослые люди, каждый занимается своим делом. И это не влияет на наши дружеские и кумовские отношения".

Интервью с Юрием Горбуновым: смотрите видео онлайн

Что известно о пребывании Потапа: коротко