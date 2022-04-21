Постоянно на связи, – Огневич назвала участников "Холостячки", которые написали ей из-за войны

Украинская певица и "Холостячка" Злата Огневич рассказала об общении с участниками шоу. Она призналась, что с начала войны ей написали несколько мужчин.

Героиня 2 сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич призналась, что после начала полномасштабной войны ей написали мужчины из проекта.

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Огневич общается с мужчинами из "Холостячки"

Артистка поделилась, что постоянно общается с Максимом Тарапатой: "Мы с Максимом постоянно на связи. Он мне рассказывает, чем занимается, а я говорю, куда отвезла родителей".

24 февраля Злате Огневич также написал Дмитрий Шевченко. Он прислал звезде два слова: "Как ты?".

Это два простых слова. Это не признание, это вопрос, жив ли ты, есть ли у тебя еда, вода или ты в безопасности. То есть здесь очень много подтекста,

– призналась певица.

В то же время неизвестно, напоминал ли о себе победитель шоу Андрей Задворный. Злата о нем рассказывать не захотела.

"Я эту страницу пролистала, закрыла дверь и мне неинтересно на эту тему разговаривать", – заметила Злата.

Как закончилась "Холостячка"

В финале шоу Злата Огневич выбрала Андрея Задворного. Но потом оказалось, что паре не удалось построить отношения.

Дмитрий Шевченко после завершения проекта обрел новую любовь, но продолжил дружить со Златой.

Сама артистка после шоу начала общаться с Максимом Тарапатой. Она не отрицала, что дружба может перерасти во что-то большее.