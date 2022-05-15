Поставила не 10 баллов, а на десятое место: Ирина Федишин не понимает, как оценила выступление Польши

Певица Ирина Федишин была одним из членов профессионального жюри от Украины на Евровидении-2022. Артистка утверждает, что поставила полякам 10 баллов, однако жюри не выставляет места, а не баллы. Она поставила представителя Польши на 10 место.

Финал Евровидения-2022 не обошелся без скандалов. Украинский народ возмутило то, что жюри нашим друзьям-полякам не дало ни одного балла. Во время войны Польша больше всего поддерживает нас, приняла у себя более 3 миллионов украинских беженцев.

Все о скандале здесь "Извините, братья": украинцы возмущены оценками для Польши от жюри – все о скандале

Ирина Федишин не понимает, как выставлять баллы на Евровидении

После оглашения результатов голосования жюри в их адреса посыпались обвинения. Чтобы оправдаться, Ирина Федишин показала анкету, где указано, что она якобы поставила представителю Польши 10 баллов.

Еще один член жюри – певец и солист вокальной формации Пикардийская Терция Андрей Капраль

объяснил, что жюри не дает баллы, а выставляет места. Итак, Ирина сама не понимает, как оценивала выступления.

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На сайте Евровидения опубликовали результаты голосования от жюри разных стран. Как утверждает портал Музвар, Федишин поставила Польшу на 10 место. Отметим, что ранее артистка заявляла, что Великобритании отдала 12 баллов, а Польше – 10. Но, судя по результатам, Великобританию Федишин поставила на первое место, а Польшу – на 10. Теперь исполнительница пытается оправдать свой поступок.

Возможно, инструкторы наших жюри недоработали или делали это наспех и неправильно объяснили правила голосования. Однако Ирина об этом не упоминает и пытается исправить свое положение оправданиями.



Ирина Федишин поставила Польшу на 10 место / Фото с инстаграмма певицы

Отметим, украинцы возмущены тем, что представитель Польши на Евровидении не получил от нашей страны ни одного балла, поскольку Польша за время войны неоднократно показала, что является настоящим другом, не оставляющим в беде. Хотя постоянно говорят о якобы "аполитичности конкурса", но в современных реалиях любое действие имеет политический подтекст.

, польские жюри и зрители отдали Kalush Orchestra по 12 баллов.

Но украинские зрители выразили свою благодарность друзьям-полякам, отдав представителю Польши – Охману высшую оценку – 12 баллов. Также многие призывают поддержать артиста в соцсетях.