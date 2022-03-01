После работы ведущим в Москве: Никита Добрынин вступил в ряды территориальной обороны

Ведущий, главный герой "Холостяка-9" Никита Добрынин присоединился к рядам терробороны. Еще в прошлом году мужчина работал ведущим в Москве, а теперь будет защищать Киев от оккупантов.

Известные люди Украины продолжают присоединяться к территориальной обороне и Вооруженным силам Украины, чтобы давать достойный отпор врагам. 1 марта стало известно, что в защиту Киева стал ведущий Никита Добрынин.

Важно Участник "Холостячки" ушел в терроборону Киева

Никита Добрынин ушел в терроборону

О решении любимого присоединиться к территориальной обороне сообщила блоггерша Даша Квиткова. Она добавила, что вместе с Никитой в защиту столицы стали отец и брат.



Никита Добрынин вступил в ряды терробороны / Скриншот инстаграм-сторез Цветочной

Сейчас Даша вместе с маленьким сыном Львом и семьей находится в частном доме в Киеве. По ее словам, выезжать из Киева опасно, поэтому они остались в столице. Там все вместе прячутся от обстрелов.

Напомним, в 2020 году Никита Добрынин был ведущим российской версии шоу "Холостяк" . Тогда ведущий и его жена заявляли, что "любовь вне политики", из-за чего получили волну хейта в свой адрес. Теперь ничего нет вне политики. Есть оккупанты, которые пришли на нашу землю с войной. И этого никто и никогда не простит. Украинцы будут защищать каждый сантиметр.

Обратите внимание! Кто из звезд присоединился к рядам защитников – можно узнать по ссылке.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!