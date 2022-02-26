Герой 9 сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин родом из Черновцов. Родные зовут его с женой и сыном к себе, но те отказываются покидать столицу. Говорят, что дорога на Западную Украину может быть опаснее, чем российские снаряды в Киеве.

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Мы не уезжаем, потому что это опасно. У нас много детей. Мосты разбиты, выезжать никому нельзя сейчас,

– объяснила Даша Квиткова.

Сейчас с супругом пятеро взрослых, очевидно, родных блогера, которые тоже живут под Киевом, 7-месячный сын Лев и еще трое детей – 4 месяца, 5 и 13 лет. Все они прячутся в бункере.

"Мы находимся в бункере всей семьей, потому что над нами летают истребители, слышны сильные взрывы и стрельба. Мы в самом центре. В Киеве", – делится Квитковая с аудиторией.



Фото из инстаграм-сторис Даши Квитковой

Кто из украинских звезд ночует в бомбоубежищах

Утром 24 февраля, в день наступления России на Украину, Анатолий Анатолич прятался в подвале с женой, дочерьми и сыном, которому всего 7 месяцев. Он заявил, что не простит этого "русскому миру".

прятался в подвале с женой, дочерьми и сыном, которому всего 7 месяцев. Он заявил, что не простит этого "русскому миру". Экс-солистка "НеАнгелов" Слава Каминская три ночи спала с детьми на полу в бомбоубежище, ведь в Киеве постоянно раздаются сирены и взрывы.

три ночи спала с детьми на полу в бомбоубежище, ведь в Киеве постоянно раздаются сирены и взрывы. Телезвезда Маша Ефросинина тоже по нескольку раз в день бегает в бомбоубежище, за что "разносит" Баскова и Канделаки, поддерживающих захватническую войну Путина.

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