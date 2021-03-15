Знаменитая телезвезда Маша Ефросинина и актриса "Квартала 95" Елена Кравец устроили противостояние на шоу "Липсинк Батл". После соревнования на сцене ведущая призналась, что в реальной жизни у них дружеские и теплые отношения. По ее словам, они с юмористкой очень похожи.

Во втором эпизоде шоу "Липсинк Батл" на одной сцене сошлись Маша Ефросинина и Елена Кравец. Первая из них перевоплотилась в Макса Барских, а вторая – в Тину Тернер и одержала победу в противостоянии. Как рассказала ведущая в своем инстаграм-профиле, ради съемок проекта им пришлось отложить свою дружбу.

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Маша Ефросинина об отношениях с Еленой Кравец

Маша Ефросинина и Елена Кравец в украинском шоу-бизнесе уже более 20 лет. За это время звезды неоднократно встречались на светских мероприятиях и съемках, поэтому успели стать подругами. Ведущая подчеркнула, что они очень похожи, ведь ненавидят конкуренцию, в восторге от юмора и новых творческих открытий.

Мы с Леной Кравец давно и тепло дружим! У нас много общего: мы не любим соревнования, обожаем юмор, постоянно расширяем свои творческие границы,

– подчеркнула Маша Ефросинина.

Она отметила, что сознательно соревновалась на шоу "Липсинк Батл" со знаменитостью, чтобы в очередной раз проявить себя и показать свои возможности. Маша Ефросинина добавила, что "гордилась за подругу, которая феерично сделала свою работу", поэтому дальше будет болеть за Елену Кравец.

Стоит отметить, что на днях рэперка Alyona Alyona рассказала о ближайших друзьях в шоу-бизнесе – Монатике, Джамале и других. Она также раскрыла правду об отношении знаменитостей друг к другу в кулуарах шоу-бизнеса. Ранее комик и актер "Квартала 95" Юрий Ткач делился, с кем из звезд может устраивать посиделки на кухне и разговаривать всю ночь.