Alyona Alyona рассказала о самых близких друзьях в шоу-бизнесе
Популярная украинская репер Alyona Alyona дала новое интервью. В нем звезда поделилась, верит ли в дружбу между мужчиной и женщиной и рассказала, что в шоу-бизнесе больше всего дружит с Монатиком и Джамалой.
Источник:"Светская жизнь"
Известная украинская исполнительница Alyona Alyona в разговоре с Катей Осадчей рассказала, как относится к дружбе мужчины и женщины. Также она поделилась, с какими музыкантами дружит больше всего.
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С кем дружит Alyona Alyona
Рэпер рассказала, что больше всего дружит с Монатиком, Алиной Паш и Джамалой. К Джамале Alyona Alyona даже заходила в гости.
Ну прежде всего мы очень тесно общаемся с Димой Монатиком, с Алиной Паш, с MamaRika, Джамалой. В кулуарах очень тепло общаемся со всеми, наверное. Каждый подойдет, что-то да и скажет,
– поделилась Alyona Alyona.
Также исполнительница призналась, что верит в дружбу между мужчиной и женщиной, а она сама является доказательством того, что эта дружба существует. В частности, с близким другом она путешествовала по Египту, несмотря на то, что у него есть девушка.
"У меня был очень насыщенный период – и зима, и лето, и карантин, поэтому мы не так часто виделись. А тут у него выпал отпуск и у меня, я предложила поехать, вот и поехали. Он и путевку нашел и помог все организовать. У него есть девушка, она нормально отнеслась, потому что она знает, что мы уже 13 лет дружим. Это нормально. Я могу приехать к ним ночевать, или он ко мне", – рассказала звезда.
Alyona Alyona добавила, что с мужчинами дружить ей нравится даже больше, чем с женщинами: "Девушки любят больше какие-то сплетни в подростковом возрасте. Далее во взрослой жизни делить мужчин. С мужчинами проще".
Интервью с Alyona Alyona: смотрите видео онлайн
Путешествие Alyona Alyona в Египет
- С товарищем Эдуардом в начале февраля репер отправилась в Египет.
- Звезда призналась, что поездка выдалась не совсем удачной: все вокруг хотели заработать денег, поэтому "замыливали глаза" туристам.
- Несмотря на ряд трудностей и негативных моментов, Alyona Alyona все равно прилетела домой счастливой.
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