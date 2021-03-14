Популярная украинская репер Alyona Alyona дала новое интервью. В нем звезда поделилась, верит ли в дружбу между мужчиной и женщиной и рассказала, что в шоу-бизнесе больше всего дружит с Монатиком и Джамалой.

Известная украинская исполнительница Alyona Alyona в разговоре с Катей Осадчей рассказала, как относится к дружбе мужчины и женщины. Также она поделилась, с какими музыкантами дружит больше всего.

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С кем дружит Alyona Alyona

Рэпер рассказала, что больше всего дружит с Монатиком, Алиной Паш и Джамалой. К Джамале Alyona Alyona даже заходила в гости.

Ну прежде всего мы очень тесно общаемся с Димой Монатиком, с Алиной Паш, с MamaRika, Джамалой. В кулуарах очень тепло общаемся со всеми, наверное. Каждый подойдет, что-то да и скажет,

– поделилась Alyona Alyona.

Также исполнительница призналась, что верит в дружбу между мужчиной и женщиной, а она сама является доказательством того, что эта дружба существует. В частности, с близким другом она путешествовала по Египту, несмотря на то, что у него есть девушка.

"У меня был очень насыщенный период – и зима, и лето, и карантин, поэтому мы не так часто виделись. А тут у него выпал отпуск и у меня, я предложила поехать, вот и поехали. Он и путевку нашел и помог все организовать. У него есть девушка, она нормально отнеслась, потому что она знает, что мы уже 13 лет дружим. Это нормально. Я могу приехать к ним ночевать, или он ко мне", – рассказала звезда.

Alyona Alyona добавила, что с мужчинами дружить ей нравится даже больше, чем с женщинами: "Девушки любят больше какие-то сплетни в подростковом возрасте. Далее во взрослой жизни делить мужчин. С мужчинами проще".

Интервью с Alyona Alyona: смотрите видео онлайн

Путешествие Alyona Alyona в Египет