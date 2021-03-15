Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о таланте своего мужа Тимура Хромаева. Оказалось, что он прекрасно танцует лезгинку и кавказский народный танец.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина удивила поклонников признанием о таланте мужа, о котором раньше никто не знал. Отметим, отношения Маши с Тимуром Хромаевым продолжаются более 17 лет.

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Маша Ефросинина о таланте человека

Во время участия в "Танцах со звездами" телеведущая рассказывала, что когда-то обязательно с Тимуром станцует на публике. Однако их планы так и не осуществились, а с наступлением карантина пара танцевала редко и только дома, а не на вечеринках или баллах.

Телеведущая поделилась, что очень растерянно теперь ведет себя на светских выходах, ведь уже привыкла за время пандемии не встречаться и общаться с людьми.

Маша Ефросинина также призналась, что ее муж ловко танцует лезгинку. Тимур рассказал, что в детстве его учил дедушка, но сейчас мужу следует немного обновить знания и навыки.

Звезда отметила, что на одной из свадеб любимый соблазнительно выгибал тело в лезгинке. "Это самое сексуальное, что я видела от своего мужа", – призналась Ефросинина. Однако отметила, что это было уже более 10 лет назад.

Также Маша добавила, что ранее Тимур мог целый день посвятить любимому занятию. Кроме лезгинки, он также прекрасно исполняет народный кавказский танец.

Интервью Маши Ефросининой: смотрите видео онлайн