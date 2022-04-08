После Потапа и Ефросининой: жена Анатолича показала угрозы от россиян за патриотическую позицию
Источник:фейсбук Юлии Бойко
Жена ведущего Анатолия Анатолича, основательница компании YULA Бойко Юлия сейчас находится за границей с детьми и мужем. Однако продолжает поддерживать Украину дистанционно. За это время неизвестные написали ей уже десятки уведомлений с угрозами.
Скриншоты сообщений, на номер которых приходят угрозы, женщина опубликовала на фейсбук-странице. В них неизвестные призывают Юлию замолчать и не болеть за Украину, "потому что она за это расплатится".
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Смелая. Свободная. Независимая. А еще гордо себя назову бандеровкой, националисткой и влюбленной в свою страну и народ. Не той присылаете ваши смс. Это как рашисты пугают своих же людей. Десятки боятся одного полицейского. Тысячи боятся смс. Миллионы боятся телевизора. Как можно в этом жить? Нет мнения. Нет ума. Нет свободы выбора,
– написала Юлия.
В частности, в сообщениях жену Анатолича запугивают "уголовной ответственностью" за "распространение ложной информации о действиях вооруженных сил России".
Кому еще из звезд угрожают россияне
- Стоит отметить, что ранее об угрозах сообщал репер Потап, которому тоже поступают подобные сообщения.
- Маша Ефросинина показывала скриншоты, где, вероятно, при содействии Николая Баскова, распространяется информация о проплате звезд за патриотические высказывания. Мол, их кто-то купил за миллион долларов за их проукраинскую позицию.
- В начале российского вторжения публичную угрозу оставил Максу Барских рэпер Тимати.