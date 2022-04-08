Скриншоти повідомлень, на номер якої приходять погрози, жінка опублікувала на фейсбук-сторінці. У них невідомі закликають Юлію замовкнути і не вболівати за Україну, "бо вона за це розплатиться".

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Смілива. Вільне. Незалежна. А ще гордо себе назву бандерівкою, націоналісткою та закоханою у свою країну та народ. Не тій шлете ваші смс. Це як рашисти лякають своїх же людей. Десятки бояться одного поліцейського. Тисячі бояться смс. Мільйони бояться телевізора. Як у цьому можна жити? Ні думки. Ні розуму. Ні свободи вибору,

– написала Юлія.

Зокрема у повідомленнях дружину Анатоліча залякують "кримінальною відповідальністю" за "поширення хибної інформації про дії збройних сил Росії".

Кому ще з зірок погрожують росіяни