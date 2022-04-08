Скриншоти повідомлень, на номер якої приходять погрози, жінка опублікувала на фейсбук-сторінці. У них невідомі закликають Юлію замовкнути і не вболівати за Україну, "бо вона за це розплатиться".
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Смілива. Вільне. Незалежна. А ще гордо себе назву бандерівкою, націоналісткою та закоханою у свою країну та народ. Не тій шлете ваші смс. Це як рашисти лякають своїх же людей. Десятки бояться одного поліцейського. Тисячі бояться смс. Мільйони бояться телевізора. Як у цьому можна жити? Ні думки. Ні розуму. Ні свободи вибору,
– написала Юлія.
Зокрема у повідомленнях дружину Анатоліча залякують "кримінальною відповідальністю" за "поширення хибної інформації про дії збройних сил Росії".
Кому ще з зірок погрожують росіяни
- Варто зазначити, що раніше про погрози повідомляв репер Потап, якому теж надходять схожі повідомлення.
- Маша Єфросиніна показувала скриншоти, де, ймовірно, за сприяння Миколи Баскова, поширюють інформацію про проплату зірок за патріотичні висловлювання. Мовляв, їх хтось купив за мільйон доларів за їхню проукраїнську позицію.
- На початку російського вторгнення публічну погрозу залишив Максу Барських репер Тіматі.