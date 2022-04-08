Скриншоты сообщений, на номер которых приходят угрозы, женщина опубликовала на фейсбук-странице. В них неизвестные призывают Юлию замолчать и не болеть за Украину, "потому что она за это расплатится".

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Смелая. Свободная. Независимая. А еще гордо себя назову бандеровкой, националисткой и влюбленной в свою страну и народ. Не той присылаете ваши смс. Это как рашисты пугают своих же людей. Десятки боятся одного полицейского. Тысячи боятся смс. Миллионы боятся телевизора. Как можно в этом жить? Нет мнения. Нет ума. Нет свободы выбора,

– написала Юлия.

В частности, в сообщениях жену Анатолича запугивают "уголовной ответственностью" за "распространение ложной информации о действиях вооруженных сил России".

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