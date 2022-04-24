После победы обвенчаемся, – какие две звезды в Пасху дали обет о браке

Светлый праздник Пасхи – это не только полные корзины вкусностей и семейных застолий. Но и сакральные моменты, запоминающиеся навсегда. 24 апреля хореограф Илона Гвоздева и певец Роман Сасанчин сообщили, что хотят вступить в церковный брак со вторыми половинками, когда закончится война.

Роман и Иванна Сасанчины

Первую счастливую новость сообщила Иванна Сасанчин. Девушка некоторое время находилась в Польше с дочерью Элизабет из-за угрозы ракетных ударов в Украине. Сейчас она вернулась на Пасху домой на Тернопольщину, к своему мужу Романа, и уже успела порадовать радостной новостью поклонников.

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После публичных ссор в сети и даже заявлений о разводе, пара уже договорилась со священником, что вступит в брак. И даже хочет сыграть пышную свадьбу.

Мы уже посвятили паску и идем с очень хорошей новостью: мы уже договорились со священником о том, чтобы вступить в брак. Мы счастливы. Надеемся, что скоро закончится война и нашему счастью не будет предела. И мы еще свадьбу запланировали в будущем, мы все же ее сделаем,

– поделилась девушка в инстаграм-сторис.



Роман и Иванна Сасанчины / Фото с инстаграма пары

Илона Гвоздева

Сейчас женщина находится в Риме вместе с двумя детьми и мамой, пока муж служит в территориальной обороне Киева. Пока он просит не возвращаться в Украину свою семью ради их безопасности. Но после многих испытаний в течение 2 месяцев войны – их дом и автомобиль полностью разрушили россияне – пара хочет закрепить союз браком. Отметим, что официально Илона и Иван поженились в августе 2014 года.

Для меня статус никогда не был важным, не так им был заинтересована, но сегодня и навсегда самым важным останется – это жизнь. Также это семейные отношения, и мы уже с моим мужем обсудили, что когда мы вернемся (в Украину, – Showbiz 24), то обязательно с ним обвенчаемся. Наступило именно такое мгновение. Если мы это переживем, это будет очень кстати,

– призналась Илона в шоу "Зірковий шлях".



Свадьба Илоны Гвоздевой и Ивана в 2014 году / Фото из инстаграма Илоны