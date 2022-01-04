После Мальдив: Иванна Онуфрийчук отдыхает с семьей во Франции

Практически сразу после медового месяца на Мальдивах Иванна Онуфрийчук отправилась на другой курорт. Вместе с семьей она проводит время во Франции.

Известная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук поделилась с поклонниками новыми фото. Она показала, как проводит новогодние каникулы.

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Иванна Онуфрийчук во Франции

Телеведущая встретила Новый год в Киеве вместе с мужем Алмазом. Однако уже 1 января звезда отправилась вместе с семьей во Францию. Там она отдыхает на горнолыжном курорте.

Иванна Онуфрийчук показала общие кадры с семьей и романтические фото с мужем на лыжах на фоне удивительных пейзажей.

Семья. Горы. Солнце. Лыжи. Идеальное начало 2022 года!

– поделилась телезвезда.

Иванна Онуфрийчук с семьей во Франции / Фото из инстаграма ведущей

, что до Нового года ведущая проводила время на Мальдивах вместе с мужем. Для супругов это особое место, ведь там они сыграли свадьбу ранее. Уже в официальном статусе супружеская пара отдыхала в райском уголке.

Поклонники поделились впечатлениями от новых фотографий Иванны Онуфрийчук: