После Мальдив: Иванна Онуфрийчук отдыхает с семьей во Франции
Источник:инстаграм Иванны Онуфрийчук
Практически сразу после медового месяца на Мальдивах Иванна Онуфрийчук отправилась на другой курорт. Вместе с семьей она проводит время во Франции.
Известная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук поделилась с поклонниками новыми фото. Она показала, как проводит новогодние каникулы.
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Иванна Онуфрийчук во Франции
Телеведущая встретила Новый год в Киеве вместе с мужем Алмазом. Однако уже 1 января звезда отправилась вместе с семьей во Францию. Там она отдыхает на горнолыжном курорте.
Иванна Онуфрийчук показала общие кадры с семьей и романтические фото с мужем на лыжах на фоне удивительных пейзажей.
Семья. Горы. Солнце. Лыжи. Идеальное начало 2022 года!
– поделилась телезвезда.
Иванна Онуфрийчук с семьей во Франции / Фото из инстаграма ведущей
Отметим, что до Нового года ведущая проводила время на Мальдивах вместе с мужем. Для супругов это особое место, ведь там они сыграли свадьбу ранее. Уже в официальном статусе супружеская пара отдыхала в райском уголке.
Поклонники поделились впечатлениями от новых фотографий Иванны Онуфрийчук:
- "Такие пейзажи вызывают восхищение";
- "Сказочно красиво. Хорошего отдыха!";
- "Иванка, круто";
- "Какой крутой лыжный костюм, это мечта";
- "Вы такая красивая";
- "Класс! Все такие позитивные. Горы Вашей семье очень подходят";
- "Такие солнечные! И ты, как всегда, красавица".