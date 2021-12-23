Мальдивские острова являются особым местом для супругов, ведь именно там Иванна и Алмаз поженились. Почти через год они вернулись туда уже в новом статусе.

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Иванна Онуфрийчук на Мальдивах

Ведущая опубликовала несколько сторис в инстаграме. Она отметила, что очень скучала по красоте этих островов, поэтому очень счастлива, что вернулась.

Влюбленные остановились в роскошной вилле с панорамными окнами, собственными террасой и бассейном. Там Иванну и Алмаза встречали лепестками роз, в комнате даже поставили их фотографию.

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Напомним, в феврале 2021 года Иванна Онуфрийчук и ее возлюбленный Алмаз сыграли свадьбу на Мальдивах. Это была роскошная церемония на берегу океана, а гостей развлекали популярные артисты. Влюбленным удалось организовать праздник мечты на другом конце планеты.