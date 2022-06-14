После деоккупации Киевщины Остапчуки все же решили достроить дом: "Верим в ВСУ"

14 июня 2022 , 09:51
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Источник:

инстаграмм Владимира Остапчука

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его жена Кристина еще в прошлом году приобрели дом с земельным участком, но из-за войны процесс строительства остановился. Сейчас супруги готовы восстанавливать свое "гнездышко".

Известно, что пара приобрела дом в селе Вишенки Бориспольского района в коттеджном городке "Золоче Прованс". К счастью, оно не попало под оккупацию россиян в 2022 году, поэтому дома остались невредимыми.

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С момента покупки дома и по сей день он приобрел новые черты – появилась облицовка, крыша, окна, проведенные коммуникации. Но работы впереди еще много, поэтому Остапчук уверен, что Украина победит и стоит заботиться о том, чтобы жить в своем доме в будущем.

Нашему дому – быть! Мы работаем в Украине, делаем бизнес в Украине, волонтерим для украинцев и уже знаем – будущее за мирной Украиной. Поэтому мы решили наш дом достроить, а ремонт – доделать. Несмотря на проблемы и с материалами, с логистикой и всем остальным, мы решили, что наше уютное гнездышко будет. Ибо верим в Украину и ВСУ!
– написал телеведущий.


Владимир Остапчук хочет достроить дом / Фото из инстаграмма ведущего

В комментариях Владимир добавил, что рассчитывает именно на украинских производителей для нашего дома, поэтому просил писать ему с предложениями.

Похожей корреспонденцией в своем инстаграмме поделилась Кристина Остапчук.

"Мы так мечтаем о нашем домике, что вера в ВСУ, и нашу победу становится еще сильнее каждый день!!! Это я в своем дворе, где я буду снимать вам свои достижения в садоводстве (надеюсь, что-то выйдет у меня), но мы будем вместе с вами сидеть на террасе пить кофе и не только… Верю в это!" – говорит Кристина.


Кристина Остапчук приехала на строительство / Фото с инстаграмма блоггерки

Реакция сети

В комментариях Остапчуков горячо поддержали фанаты и поблагодарили, что те показывают достойный пример и уверенный взгляд в будущее страны:

  • "Правильно делаете! Все будет Украина! А маленьким деточкам вашим нужен дом. Так потихоньку, помаленьку и дом сделаете, и детки родятся";
  • "Пусть все сбудется!!!! В доброе время!!!";
  • "Молодцы! Так держать! Все будет Украина";
  • "Пусть ваша мечта сбудется. Ждем ваших уютных утренников в новом доме";
  • "Молодцы! Это очень смело и в то же время трогательно";
  • "Продолжаем жить! Хотим жить, не бояться!"

Также читатели рассказали, как сами планируют жить дальше:

  • "И мы возобновили ремонт! Украине быть!!";
  • "А наш дом в оккупации...";
  • "Пусть Ваша мечта сбудется!!! А мы на этапе ремонта уже 5-й год, хотя наконец-то и переехали. Но пока финансы не позволяют продолжить... Но верим в нашу победу, в наши ВСУ, мы все построим";
  • "Мы уже кончили. Да я там почти еще не жила";
  • "Мы прекратили, но речь идет об Ирпене. В ВСУ обычно верим, но очень переживаем";
  • "И мы уже финишируем с ремонтом. Начали в феврале, потом на месяц остановились. Надеемся в августе уже заехать";
  • "Мы на третью неделю продолжили ремонт в квартире. Верим в ВСУ";
  • Мы свой выставили на продажу, потому что в пригороде Киева теперь как-то страшновато. Все же столица надежнее защищена. А война не закончится завтра;
  • "Мы строили 2 года. Въехали и успели прожили год. Все. Нет больше дома. Ни денег, ни сил на новый уже нет. Начался снова этап съема у чужих людей... Даже не знаю еще сколько лет".
Автор: Уляна Журба