Владимир Остапчук – не первая знаменитость, приобщившаяся к добровольческому строительному проекту "Добробат". Вслед за ним это обещают сделать Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик. Шоумен уже побывал в Бородянке и селе Загальцы, которые разрушены до основания.
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Владимир Остапчук собственноручно разбирает завалы на Киевщине
Он приехал в Бородянку, что в 70 километрах от столицы, чтобы показать своей полумиллионной аудитории масштабы разрушений и людей, живущих в разбомбленных квартирах без окон, света и воды. Однако, по словам Остапчука, даже несмотря на полную разруху в поселке бурлит жизнь.
"Странное ощущение. Уже работают магазины, и гуляют детки. Все хотят нормальной, мирной жизни", – подчеркнул телеведущий.
Владимир Остапчук также побывал в селе Загальцы Бородянского района, которое тоже выжгли российские оккупанты: "Мы все слышали о Бородянке, Буче или Ирпене, но таких сел, как Загальцы, по Украине тысячи. И они разрушены под ноль". Поэтому вместе с волонтерами из Хмельнитчины, Измаила, Львова, Киева звезда помогал местным разбирать завалы.
В Украине десятки тысяч разрушенных домов и судеб, и можно было бы сесть и плакать. Но украинцы не такие – мы работаем, и мы обязательно все отстроим. Присоединиться к 30 тысячам волонтеров, разбирать завалы, чинить, помочь техникой или донатами можно и нужно,
– призвал Владимир Остапчук.
Владимир Остапчук разбирает завалы в Бородянке: фото
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К слову, на днях в Бородянку приезжал Коля Серга, который с первых дней войны служит в ВСУ в Одесской области. Он поддержал волонтерское движение "Добробат" и дал концерт в местном дворце культуры – под гитару пел остроумные песни, поднимающие боевой дух, и читал глубокие стихи.
Коля Серга на концерте в Бородянке: фото