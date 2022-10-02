Дворец представил портрет Чарльза III с королевой, Уильямом и Кейт: историческое фото
Источник:королевская семья
Букингемский дворец представил портрет короля Чарльза III с королевой-консорт Камиллой, а также старшим сыном Уильямом и Кейт Миддлтон. Этот снимок назвали историческим.
В королевской семье Британии завершился траурный период. Букингемский дворец опубликовал историческое фото монаршей семьи.
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Дворец показал портрет королевской семьи
На странице королевской семьи появился кадр с королем Чарльзом III с королевой-консорт Камиллой, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Они стоят на Министерской лестнице Букингемского дворца, позади – портрет Георга III.
Все они позируют в черных нарядах – мужчины в изысканных костюмах, Камилла в платье с рюшами и подвеской. Принцесса Уэльская надела наряды от Catherine Walker & Co, в которой была на похоронах принца Филиппа в 2021 году.
В подписи к фото говорится, что фото было сделано еще 18 сентября. В этот день члены монаршей семьи устроили большой прием в Букингемском дворце, куда были приглашены главы государств и стран Соединенного Королевства.
В британской печати этот снимок называют "историческим моментом" – фото сделали приватно для семьи. Его автором стал фотограф британской королевской семьи Крис Джексон.
Королевская семья / Фото из инстаграма королевской семьи
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- 19 сентября состоялось прощание с королевой Елизаветой II. В Лондоне прошла долгая церемония, в конце которой монархиня умерла в часовне отца.
- Чарльз III уже запланировал изменения, относящиеся к членам монаршей семьи. Вероятно, он ограничит возможность быть советниками в государственных вопросах. Возможно, принц Уильям станет единственным государственным советником
- Также было опубликовано свидетельство о смерти Елизаветы II. Там сообщают, что королева ушла из жизни от "старости" в 15:10 8 сентября.