Дворец представил портрет Чарльза III с королевой, Уильямом и Кейт: историческое фото

Букингемский дворец представил портрет короля Чарльза III с королевой-консорт Камиллой, а также старшим сыном Уильямом и Кейт Миддлтон. Этот снимок назвали историческим.

В королевской семье Британии завершился траурный период. Букингемский дворец опубликовал историческое фото монаршей семьи.

Смотрите также Перебрал обязанности матери: Чарльза III сняли с легендарным красным чемоданом

Дворец показал портрет королевской семьи

На странице королевской семьи появился кадр с королем Чарльзом III с королевой-консорт Камиллой, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Они стоят на Министерской лестнице Букингемского дворца, позади – портрет Георга III.

Все они позируют в черных нарядах – мужчины в изысканных костюмах, Камилла в платье с рюшами и подвеской. Принцесса Уэльская надела наряды от Catherine Walker & Co, в которой была на похоронах принца Филиппа в 2021 году.

В подписи к фото говорится, что фото было сделано еще 18 сентября. В этот день члены монаршей семьи устроили большой прием в Букингемском дворце, куда были приглашены главы государств и стран Соединенного Королевства.

В британской печати этот снимок называют "историческим моментом" – фото сделали приватно для семьи. Его автором стал фотограф британской королевской семьи Крис Джексон.



Королевская семья / Фото из инстаграма королевской семьи

Как живет королевская семья после похорон Елизаветы II