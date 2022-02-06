"Пора дать дорогу молодым": Илона Гвоздева отказалась от очередного танцевального шоу

Звездная танцовщица Илона Гвоздева планировала стать участницей нового проекта World of Dance. Она стремилась доказать, что после "Танцуют все" у нее есть порох, но после старта телекастингов отказалась от шоу.

Уже весной на украинском телевидении появится адаптация американского реалити World of Dance, которое основала Дженнифер Лопес. За судейский стол проекта сели Евгений Кот, Максим Чмерковский и Татьяна Денисова, известная по "Танцуют все". Илона Гвоздева хотела попробовать себя в роли участницы, но неожиданно передумала.

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Почему Илона Гвоздева отказалась от участия в World of Dance

33-летняя победительница "Танцев со звездами" решила не идти на кастинг, чтобы уступить дорогу молодым танцовщикам. Она якобы уже сошла на свой Олимп – одержала победу в "Танцах со звездами" с Игорем Ласточкиным и стала хореографом в Грузии, поэтому World of Dance должен открывать новые таланты.

Проект стартовал, взвесив все "за" и "против". Мы уже прошлое поколение, время дать дорогу молодым, крутым, классным, которые сойдут на новый звездный танцевальный Олимп,

– призналась Илона Гвоздева.

Однако звезда добавила, что с телевидением она не прощается. Ее якобы ждут новые проекты и новые амплуа. Сейчас Илона Гвоздева не рассекречивает, в какой роли предстанет перед зрителями.



Илона Гвоздева о проект World of Dance / Фото из инстаграм-сторис танцовщицы

Что Илона Гвоздева ранее говорила о World of Dance

что в прошлом году Илона Гвоздева отказалась от участия еще в одном проекте – "Танцы со звездами". Она хотела стать хореографом-постановщиком, но на это место выбрали Елену Шоптенко.

Илона Гвоздева хотела прийти на кастинг шоу World of Dance, чтобы показать зрителям жизненный опыт, мудрость, новые навыки, которые получила за последние 13 лет после "Танцуют все", и по-новому раскрыться для публики.

"13 лет назад именно проект "Танцуют Все" подарил мне счастливый билет в мир танцев, искусства и сделал из меня настоящую артистку! Может настало время снова ворваться в этот танцевальный бум и напомнить о себе? Как говорится бывших танцоров не бывает. Даже у "старой гвардии" есть еще порох и, думаю, это именно та сцена, где можно его зажечь", – писала танцовщица месяц назад.

Интересно, что сеть не одобрила такую идею Илоны Гвоздевой. В комментариях фаны написали, что участвовать в проекте должны молодые ноунеймы, а такие звезды, как она, должны сидеть за судейским столом: