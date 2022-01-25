Попала со второй попытки, – Оля Полякова завалила кастинг на "Голос страны" 6 лет назад

В 12 сезоне "Голоса страны" тренерское кресло впервые заняла Оля Полякова. Как выяснилось, она могла составить компанию Вакарчуку и Потапу еще 6 лет назад, но завалила кастинг.

За всю историю "Голоса страны" в тренерском кресле сидели самые успешные певицы – Руслана, Джамала, Тина Кароль, Настя Каменских и другие. Оля Полякова могла оказаться среди них еще 6 лет назад, но не прошла кастинг из-за чрезмерной эпатажности.

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Оля Полякова завалила кастинг на "Голос страны"

Легендарное красное кресло могло быть у Поляковой в 6 сезоне вокального проекта. Ее звали на пробы со Святославом Вакарчуком, Потапом, Иваном Дорном, но тогда место досталось Тине Кароль. По мнению продюсеров, и самой певицы, она вела себя слишком дерзко, а стоило показать свою глубину.

Я попала в кресло звездного тренера со второй попытки. Я пришла на пробы в короне, шутила, не зная, что такое "Голос страны". Я не подготовилась, и думала, что в "Лиге смеха". Конечно, тогда не получилось стать тренером,

– призналась Оля Полякова.

Все шесть лет после провала артистка следила за "Голосом страны" и мечтала оказаться среди тренеров. Когда Тина Кароль заявила о выходе из шоу, продюсер Владимир Завадюк позвал Полякову.

"Для того чтобы стать наставником, артисты проходят большое количество кастингов, и Оля Полякова тоже их проходила. Я уверен, что она откроется с совершенно другой для всех стороны", – рассказал Завадюк.

Оля Полякова на "Голосе страны" / Фото из инстаграма певицы

Интересно, что на место тренера "Голоса страны" претендовали по меньшей мере две певицы: