Устал, но оно того стоит, – Положинский показал новое фото после учений в ВСУ

Украинский певец Александр Положинский продолжает служить в рядах ВСУ. 50-летний артист рассказал, что прошел новые учения, где лучше научился владеть оружием и работать с собратьями.

В своем инстаграмме Положинский изредка публикует кадры из войска, но днем ранее порадовал поклонников снимком. На нем он уверенно смотрит в кадр на фоне голубого неба и признается, что хоть на улице и жара, но все это стоит.

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После занятий. Учился лучше стрелять, лучше двигаться, лучше взаимодействовать с собратьями. Крутые собратья, крутые инструкторы, самая крутая в мире поддержка. Устал, но оно того стоит. Жара,

– говорит Положинский.



Александр Положинский в ВСУ / Фото с инстаграмма исполнителя

Реакция сети

Поклонника бывшего лидера группы "Тартак" оживленно поддержали украинского защитника и поблагодарили за службу:

"Красавец!";

"Поклон и благодарность!!!";

"Конечно стоит. Вы крутой";

"Красивый! Так и держись!";

"Берегите себя";

"Спасибо тебе и собратьям. Берегите себя";

"Взгляд изменился";

"Прекрасно тебя понимаю, бро!";

"Безгранично благодарим вас всех!";

"Мечтаю о вашем концерте в ближайшее время. Да будет мир!!!"

Отметим, что пару недель назад Положинский рассказывал, что после выполнения боевой задачи у них сгорел автомобиль со всем снаряжением, а осталось только то, что было на военных. Благодаря финансовой поддержке его фанатов бойцам удалось частично обеспечить рот всем необходимым. Он поблагодарил всех за помощь и отметил, что это не только материальная поддержка, но и мощная моральная мотивация.



Положинский поблагодарил за помощь от неравнодушных / Фото с инстаграммы артиста