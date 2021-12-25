С Поляковой, Никитюк, Дзидзьо: Пономарев записал колядку с друзьями из шоу-биза
Источник:ютуб-канал Александра Пономарева
Накануне Рождества Александр Пономарев собрал звезд украинского шоу-бизнеса и записал сказочную колядку. Он спел с Поляковой, Никитюк, Дзидзьо, Пивоваровым и Alekseev.
В последнее время Александр Пономарев поражает коллаборациями, которые производят фурор в сети. После нескольких удачных сотрудничества он сделал фанам чувственный подарок на Рождество – выпустил колядку "Христос родился", которая никого не оставит равнодушным.
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Он создал музыку и слова, а к записи приобщил артистов, с которыми пел раньше – Дзидзьо, Артема Пивоварова и Alekseev. Этот мужской квартет украсили Оля Полякова и Леся Никитюк.
Телеведущая впервые спела с именитыми музыкантами, симфоническим оркестром и эстрадным детским хором. В профиле в инстаграме Никитюк призналась, что Александр Пономарев позвонил ей лично и спросил, умеет ли колядовать.
Я говорю: "Давай деньги, заколядую без проблем". Денег не дал, а вот хорошую колядку нам всем на Рождество написал. У меня аж две строчки, Я так старалась,
– с юмором прокомментировала звезда.
В видео мужчины предстали в классических черных костюмах, а женщины – в блестящих платьях: Оля Полякова в серебряном с декольте, а Леся Никитюк – в черном с разрезом.
Александр Пономарев, Оля Полякова, Дзидзьо, Леся Никитюк, Артем Пивоваров, Alekseev – Христос Родился: смотрите видео онлайнНапомним, в декабре прошлого года украинские артисты перепели колядку "Новая радость стала". На Николая, 19 декабря, она зазвучала в исполнении Тины Кароль, Александра Пономарева, Дзидзьо, Олега Скрипки, Ирины Билык и Alekseev.
Реакция сети на колядку Александра Пономарева
- "Спасибо за рождественский подарок! Низкий поклон за ваше творчество";
- "Выбирая артистов для своих коллабораций, вы таки что-то знаете";
- "Какая красота! У меня слезы на глазах с первой минуты";
- "Спасибо за украинскую коляду на Рождество. Вы возвращаете Украину в правильное направление";
- "Очень красиво, круто и до слез! Голоса все роскошные";
- "Божественно, очень благодарны за такой рождественский подарок".
Последние коллаборации Александра Пономарева
- В марте он представил чувственную песню "Почему", которую записал с Дзидзьо, Артемом Пивоваровым и Alekseev. Их квартет попал в гугл-тренды, всего за неделю клип собрал 2 миллиона просмотров на ютубе.
- В ноябре Пономарев и Дзидзьо поразили мощным треком "Пазлы", в котором рассказали историю любовного треугольника.