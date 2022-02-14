"Полгода не хожу на работу": почему Александр Эллерт ушел из "Квартала 95" и откуда берет деньги

После того, как Александр Эллерт засветился на юмористических шоу, его позвали автором-сценаристом в студию "Квартал 95". Однако полгода назад он ушел в творческий отпуск и стал зарабатывать на жизнь на корпоративах.

Шоу "Холостячка" и Ксения Мишина перевернули жизнь Александра Эллерта с ног на голову. Благодаря звездной возлюбленной он ходил по телевизионным шоу и заработал 330 тысяч фолловеров в инстаграме. Став популярным, юморист не стал держаться за работу сценариста в "Квартале 95". С августа он не пишет шутки.

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Почему Александр Эллерта ушел из "Квартала 95" на полгода

Похоже, это решение Эллерт принял после того, как его отношения с Мишиной дали трещину. В июле она опубликовала сообщение, что они больше не пара, а тот принялся покорять ее вертолетами, цветами, свечами.

Я пол года не хожу на работу в "Квартал", попросился в творческий отпуск. В тот момент мне хотелось вырваться из рамок. Мне легко разрешили, но, видимо, попросят, если творческий отпуск затянется,

– признается юморист.

С тех пор Александр Эллерт переключился на корпоративы, свадьбы и другие частные мероприятия. Более того, он создал офлайн мастер-класс для ведущих, а в марте запустит еще один. Деньги комику приносит и реклама в инстаграме.

К слову, даже без "Квартала 95" зарабатывает он очень хорошо – 20 тысяч долларов за декабрь, например. Это 570 тысяч гривен!

, что Ксения Мишина тоже прекрасно себя обеспечивает. Она купила 4-комнатную квартиру в Киеве на левом берегу, хоть могла приобрести загородный дом.

Александр Эллерт о "творческом отпуске" в "Квартале 95" и деньгах: смотрите видео онлайн на 2:30